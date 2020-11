W KGHM więcej elektromobilności

Czołowy w świecie producent miedzi czerpie wielkie korzyści z rosnącego zapotrzebowania na ten surowiec w związku z rozwojem elektromobilności. Spółka jednak nie tylko dostarcza metal potrzebny do rozwoju segmentu, sama także w coraz większym stopniu korzysta z pojazdów elektrycznych. Teraz przyszedł czas na wykorzystanie pojazdów elektrycznych w hucie.

Jest gdzie naładować

Spółka nie tylko rozwija elektromobilność wewnątrz firmy, lecz propaguje ją również na zewnątrz. Inwestuje również w nowoczesne stacje ładowania samochodów elektrycznych - q Zagłębiu Miedziowym działają już cztery.Do stacji przy siedzibie KGHM w Lubinie dołączyły właśnie trzy kolejne: przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Legnica i przy Zakładach Górniczych Lubin. Punkty są ogólnodostępne i oznakowane miejscami postojowymi wyłącznie dla samochodów elektrycznych. Podobnie jak przy uruchomieniu stacji w Lubinie, KGHM współpracował z Grupą Tauron, co zaowocowało kolejnymi wspólnymi inwestycjami.- Budowa stacji ładowania to kolejny krok w realizacji strategii KGHM. Jak wiadomo, miedź jest powszechnie używana w pojazdach elektrycznych, bez naszego surowca nie byłaby możliwa ich produkcja. Nowe pojazdy spalinowo-elektryczne wykorzystują ok. 100 kg miedzi. Nasze intencje są bardzo jasne: budujemy firmę odpowiedzialną społecznie, inwestującą w rozwiązania ekologiczne z myślą o czystym środowisku w Zagłębiu Miedziowym - podkreśla prezes Marcin Chludziński.Spółka zdaje sobie sprawę, że najlepiej byłoby mieć możliwość także ładowania pojazdów elektrycznych „czystym” prądem. Nic zatem, dziwnego, że KGHM - jako jeden z dwóch największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce (3 TWh) 0 inwestuje w odnawialne źródła energii, w tym projekty fotowoltaiczne.Inwestycje będą realizowane w trzech miejscach. W okolicach Huty Miedzi Legnica KGHM ZANAM planuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MWP. Inna elektrownia fotowoltaiczna powstanie na terenie Oddziału Zakład Hydrotechniczny - będzie wytwarzać 5400 MWh energii rocznie, którą w całości wykorzysta ZG Lubin. Ostatni z trzech projektów przewiduje budowę farmy OZE przy Hucie Miedzi Głogów.