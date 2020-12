W Londynie miedź traci z powodu obaw o pakiet stymulacyjny w USA

Notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają w reakcji na rynkowe obawy o pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych traci 1,0 proc. do 7.735,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje jednak o 0,20 proc. do 3,5270 USD za funt.

Na rynku rośnie niepokój o możliwe perturbacje związane z podpisaniem ustawy o pomocy gospodarce przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Trump odrzucił we wtorek przyjęty przez Kongres pakiet stymulacyjny dla gospodarki o wartości 900 miliardów USD. Prezydent wezwał do zwiększenia pomocy amerykańskim rodzinom z proponowanych 600 USD do 2.000, lub 4.000 USD dla par.

W poniedziałek Kongres przegłosował pakiet gospodarczy na czas epidemii koronawirusa. Przewiduje on transfery pieniężne dla Amerykanów w wysokości 600 USD.

Inwestorzy nadal śledzą tymczasem informacje dotyczące wdrażania szczepionki na Covid-19, a globalna sytuacja pandemiczna pogarsza się - nowa odmiana koronawirusa, wykryta w W.Brytanii, jest też już w USA, Niemczech, Francji i Szwajcarii. Na rynkach rosną obawy o możliwe blokady gospodarek.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME spadła o 100 USD, czyli 1,3 proc., do 7.746,00 USD za tonę.

18 grudnia metal na LME był wyceniany po 7.985 USD za tonę - na zakończenie sesji - najwyżej od lutego 2013 r.