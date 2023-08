W miedzi rodzi się nowy światowy lider

Przez dekady chilijski gigant miedziowy Codelco był największym na świecie producentem cennego metalu. Liczne zawirowania wokół koncernu mogą sprawić, że już w przyszłym roku chilijska firma utraci to prestiżowe miano.

Codelco to czołowy producent miedzi na świecie, ale firma ma problemy.

W tym roku wszelkie prognozy mówią o rekordowo niskiej produkcji.

Spółka może utracić pozycję globalnego lidera.

Codelco to perła w koronie chilijskiej gospodarki, a także jeden z najważniejszych koncernów górniczych na świecie. Odgrywa ogromną rolę w produkcji miedzi, molibdenu i srebra. Państwowa spółka pozyskuje także znaczące ilości złota.

Zapowiada się najgorszy od ćwierćwiecza rok dla spółki

Od ćwierć wieku roczna produkcja miedzi w Codelco nigdy nie spadła poniżej 1,4 mln ton. To niemal 2,5-krotność rocznej produkcji miedzi naszego KGHM... Co więcej: jeszcze w 2017 roku koncern wyprodukował niemal 1,74 mln ton miedzi. Tymczasem, po opublikowaniu wyników za pierwsze półrocze, koncern przyznał, że w 2023 roku będzie to od 1,31 do 1,35 mln ton. To już kolejna redukcja planów produkcyjnych. Jeszcze kilka miesięcy temu koncern zapowiadał bowiem produkcję na poziomie 1,45 mln ton.

Nowa prognoza jest następstwem niedawnego wypadku w największej kopalni koncernu - El Teniente. Nieplanowany wybuch w wyrobisku spowodował śmierć pracownika kontraktowego i wpłynął na część projektów w okolicy oraz obszar produkcyjny na północ od kopalni. Utrudni to produkcję do końca obecnego roku.

Wypadek w El Teniente to tylko jeden z problemów, z jakim się mierzy spółka. Jak zauważają analitycy, firma stoi przed licznymi wyzwaniami. A wszystkie mają wspólny mianownik: jak utrzymać poziom produkcji?

Wiele problemów, a zagraniczna konkurencja naciska

Kłopot bowiem w tym, że spółka od lat nie potrafi wypełnić zakładanych prognoz produkcji. Strajki pracowników, lokalne powodzie, ale i bardzo wolne tempo udostępniania do wydobycia nowych obszarów górniczych przekładają się na coraz większe problemy z utrzymaniem produkcji.

Innym problemem, wpływającym na poziom produkcji, są zawirowania polityczne w Chile i presja obłożenia wydobycia miedzi wyższymi podatkami. To powoduje, że nawet państwowa firma waha się w kwestii nowych inwestycji.

- Jeśli Codelco nie podniesie produkcji, a zrobi to BHP (największy na świecie koncern górniczy - przyp. red.), wtedy może dojść do zmiany lidera w ujęciu rocznym - zauważa analityk Bloomberg Intelligence, Grant Sporre.

Bo choć na razie Codelco wciąż dzierży palmę pierwszeństwa pod względem produkcji w ujęciu rocznym, to w ujęciu kwartalnym Australijczycy z BHP już ich wyprzedzili. Co ciekawe: całkiem niedawno przez jeden kwartał większą produkcję miał także inny koncern - Freeport McMoRan.

O tym, że sytuacja w spółce nie jest najlepsza, może także świadczyć dość nieoczekiwana zmiana personalna. Tylko do końca sierpnia funkcję dyrektora generalnego będzie pełnił Andre Sougarret.

A to w Chile postać wręcz pomnikowa. To on bowiem był głównym inżynierem operacji ratunkowej w kopalni Copiapo. Spektakularna akcja ratunkowa pozwoliła na uratowanie w 2010 roku - po ponad dwóch miesiącach - z głębokości 700 metrów 33 górników odciętych po zawaleniu się części chodników.