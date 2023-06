W tej branży droga ku neutralności jest kręta i wyboista

Potentat na rynku aluminium konsekwentnie wdraża elementy zielonej strategii. A to niełatwe przy tym profilu produkcji.

Grupa Kęty zidentyfikowała główne źródła swojego wpływu na środowisko i skupiła się na działaniach w newralgicznych obszarach.

Gospodarka obiegu zamkniętego z silnym akcentem na odzysk metali, efektywność energetyczna, a także inwestycje w odnawialne i mniej emisyjne źródła energii – to kluczowe obszary dekarbonizacji określone w strategii aluminiowego holdingu.

Celem długoterminowym jest osiągnięcie przez Grupę neutralności klimatycznej do roku 2050 w oparciu o już istniejące i dopiero powstające rozwiązania technologiczne.

W ciągu 30 lat firma z Kęt stworzyła prężny holding przemysłowy osiągający przychody ze sprzedaży na poziomie 5,93 mld zł, współpracujący z klientami z ok. 60 krajów na całym świecie. Grupa Kęty to największy w Polsce dostawca profili i komponentów aluminiowych oraz tworzonych na ich bazie systemów aluminiowych dla budownictwa, a także lider w produkcji materiałów opakowaniowych i łatwo recyklingowalnych folii polipropylenowych w Polsce.

Z końcem roku 2020 Grupa opublikowała Strategię na lata 2021-2025, w której po raz pierwszy sparametryzowała i zaprezentowała zobowiązania związane z obszarem środowiskowym oraz z klimatem w formie celów zrównoważonego rozwoju.

Kęty wyznaczają sobie zrównoważone cele - są liczby i daty

Jednocześnie wdrożona została Polityka Klimatyczna Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Jej istota opiera się na wspólnych standardach i normach postępowania dla spółek Grupy w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku. W ramach Polityki Klimatycznej spółki zadeklarowały pełną odpowiedzialność za wpływ działań na zmiany klimatu oraz zobowiązały się do działań w celu jego minimalizowania.

W raporcie Grupa określa te kierunki następująco: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, rozwój procesów recyklingu i efektywna gospodarka odpadami we wszystkich obszarach działalności oraz innowacyjność i rozwój produktów, usług i procesów odpowiadających wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.

Firma przyjęła do realizacji do roku 2025 konkretne, mierzalne cele:

- obniżenie o 15 proc. emisji gazów cieplarnianych

- zwiększenie do 75 proc. udziału złomów aluminium w profilach wyciskanych z własnych wlewków

- wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu o 5 proc. (rok bazowy 2020).

- wzrost udziału produktów na inwestycjach certyfikowanych, energooszczędnych, pasywnych o 20 proc. (rok bazowy 2020).

- zwiększenie udziału dostawców certyfikowanych.

Cele te, jak komentuje zarząd w raporcie za rok 2021, „służą wdrażaniu rozwiązań neutralnych dla środowiska, ograniczeniu śladu węglowego wyrobów, ułatwieniu ponownego ich wykorzystania oraz zwiększają udział materiałów z recyklingu w procesach wytwórczych”.

Główne źródło emisji to zużywana energia, a bez niej nie ma biznesu

Gazami cieplarnianymi emitowanymi z zakładów jest głównie dwutlenek węgla pochodzący z procesów spalania gazu ziemnego w nagrzewnicach i piecach technologicznych, kotłach, promiennikach grzewczych, dopalaczach katalitycznych. Ponadto CH4, N2O ze spalania paliw w środkach transportowych oraz HFC stosowane jako czynniki chłodnicze.

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych (tzw. zakres 1 i 2, czyli pochodzące z produkcji i pośrednie - związane z wykorzystywaną energią) podmiotów Grupy Kapitałowej zlokalizowanych w Polsce wyniosły (w tonach GHG tj. ekwiwalentu CO2):

• 2020 - 167 507

• 2021 - 177 718

• 2022 - 163 144

Tak więc emisje łączne podmiotów Grupy liczone metodą (location based - tj. z uwzględnieniem średniej emisji polskiego sektora energii) spadły r/r (2021/2022) o 8,2 proc.

Analiza śladu węglowego produktów wskazuje obszary i sposoby możliwej redukcji emisji GHG. W przypadku spółek Grupy Kęty największy potencjał stanowi emisja z zakresu 2 związana z wykorzystywaniem energii elektrycznej, dlatego też działania redukcyjne koncentrują na tym obszarze.

Spółki podejmują szereg zadań, aby zwiększyć efektywność procesów wytwórczych oraz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym również emisję gazów cieplarnianych. Nowe inwestycje wykorzystują energooszczędne urządzenia oraz przyjazne dla środowiska źródła energii. Doprowadziło to do zmniejszenia jednostkowego (tj. w przeliczeniu na wolumen wytworzonych produktów) zużycia gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej a tym samym intensywności emisji o 4,45 proc. w porównaniu do roku 2020 (zakres 1 i 2).

Stawiają na efektywność energetyczną i zieloną energię

Duży udział miały w tym zrealizowane w latach 2020 i 2021 zadania poprawiające efektywność energetyczną instalacji, takie jak wymiana transformatorów, modernizacje: instalacji sprężonego powietrza, instalacji pomp obiegowych wody chłodniczej, instalacji oświetleniowych hal produkcyjnych.

Kęty planują budowę układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej, obejmującej układ skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła z silnikiem zasilanym gazem ziemnym, jak również rozważa zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, np. produkcja energii w panelach fotowoltaicznych, zakup energii w specjalnej taryfie sprzedawcy lub wprost od producentów zielonej energii.

Firma nie wyklucza neutralizacji emisji (carbon offset) poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych w innym miejscu na świecie.

Neutralni za 27 lat. „Droga do równowagi to szansa, nie obciążenie”

Celem długoterminowym Grupy jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 w oparciu o już istniejące i dopiero powstające rozwiązania technologiczne. Tym samym firma chce wpisać się w zielone trendy związane z ograniczaniem – aż do zera zasobochłonności produkcji.

„Planujemy zwiększenie udziału złomów aluminium w wyrobach ze stopów miękkich, wyciskanych z odlewanych w zakładzie w Kętach wlewków. Zwiększymy także ofertę aluminiowych systemów budowlanych spełniających wymagania ekologicznego, pasywnego budownictwa. W segmencie opakowań zwiększymy natomiast produkcję folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu… – deklaruje Grupa Kęty w raporcie.

Aluminium, choć bardzo energochłonne w produkcji, ma ważny atut – ten metal idealnie nadaje się do recyklingu, bo nie ulega degradacji, dzięki czemu można poddawać go odzyskowi wielokrotnie, bez utraty właściwości. „Sprawia to, że wyzwania związane z osiągnięciem równowagi klimatycznej, nowe wymagania i cele klimatyczne postrzegamy nie tyle jako obciążenie, co szansę rozwoju” - komunikuje spółka.