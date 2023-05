W USA ruszy wielka kopalnia, która uderza w plany Chin

Amerykański koncern górniczy South32 poinformował 9 maja, że jego projekt Hermosa metals w Arizonie został zakwalifikowany przez urzędników federalnych do programu FAST. To kluczowy projekt w rozgrywce z Chinami.

Konkurencja Pekinu i Waszyngtonu ma miejsce na wielu płaszczyznach.

USA chcą zmniejszyć uzależnienie od importu metali.

Specjalna szybka ścieżka umożliwi łatwiejsze inwestycje.

Amerykańsko-chińska rozgrywka ma miejsce na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są strategiczne surowce. W dziedzinie metali krytycznych USA odstają z różnych przyczyn od Chin. To Pekin zdominował m.in. rynek takich metali jak kobalt, wanad, lit, czy pierwiastki ziem rzadkich.

Amerykanie chcą zaradzić chińskiej dominacji w strategicznych metalach

Sytuacja byłaby dla Waszyngtonu łatwiejsza, gdyby nie aktywne działania Pekinu mające na celu ograniczenie produkcji w krajach zachodnich. Polegały one m.in. na tym, że Chiny, w sytuacji gdy któraś z zachodnich firm planowała duża inwestycje w produkcje metali, zwiększały ich podaż, co skutecznie z przyczyn ekonomicznych (spadek cen) niweczyło plany.

Przynależność do projektu FAST powoduje maksymalne skrócenie czasu wydawania decyzji m.in. od służb wodnych, ochrony środowiska, czy służb leśnych. Jak podkreślają urzędnicy nie chodzi o to, aby inwestycja powstawała bez nadzoru urzędników, ale o to, by decyzje zapadały maksymalnie szybko, bez zbędnej zwłoki. W sumie 13 urzędników reprezentuje w FAST 16 agencji federalnych.

Jednak aby dostać się do programu FAST, trzeba spełnić rygorystyczne kryteria a sama inwestycja jest wartościowa ze względu na bezpieczeństwo i korzyści narodowe.

Tak też oceniany jest projekt Hermosa metals. Zlokalizowany w południowej Arizonie, jest obecnie jedynym zaawansowanym planem rozwoju kopalni w USA, który może dać dostęp do dwóch, uważanych przez władze federalne za minerały krytyczn, pierwiastków — manganu i cynku.

Szczególnie kluczowe jest to że projekt (skupiający się na złożu Clark) zawiera tysiące ton metalicznego manganu. Obecnie USA całość pozyskiwanego metalu muszą importować. Gros tego importu pochodzi z Chin, czołowego na świecie producenta manganu metalicznego.

Metal ten wykorzystywany jest w bateriach i elektronice, ma także zastosowanie militarne. Stąd też m.in. zakwalifikowanie projektu Hermosa do programu FAST.

W złożu są miliony ton bardzo cennych surowców

Projekt Hermosa będzie obejmował zagospodarowanie złoża cynkowo-ołowiowo-srebrowego Taylor oraz złoża cynkowo-manganowo-srebrowego Clark. Obejmuje również wysoce perspektywiczny obszary z kolejnymi zasobami metali w tym miedzi.

Wstępne studium wykonalności dla złoża Taylor zostało opublikowane w styczniu 2022 r. Uwypuklono w nim rozwój górnictwa podziemnego o szacowanej zdolności produkcyjnej rud na poziomie 4,3 mln ton.

Proponuje się, aby złoże Taylor było pierwszym rozwinięciem w ramach projektu Hermosa. Oczekuje się, że studium wykonalności dla złoża Taylor zostanie zakończone w 2023 r., a następnie w tym samym roku wydana zostanie decyzja o inwestycji finansowej.

Pierwsze wydobycie spodziewane jest w 2027 r., a nominalną zdolność produkcyjną kopalnia ma osiągnąć w 2030 r. Średnie wydobycie ze złoża Taylor szacuje się na 111 tys. ton cynku, 138 tys. ton ołowiu i 7,3 mln uncji srebra rocznie.

Przewiduje się, że projekt będzie wymagał inwestycji kapitałowej w wysokości około 1,7 miliarda dolarów w złoże Taylora przez okres 22 lat.

W styczniu 2022 r. zakończono również oddzielne badanie określające zakres dla złoża Clark. Wskazywało ono, że Clark można rozwinąć jako podziemną operację wydobywczą w celu produkcji manganu, cynku i srebra do zastosowań w bateriach. Także i ten projekt może ruszyć jeszcze w tej dekadzie.