W Wietnamie jest góra aluminium warta 5 mld dolarów

Jednym z metali, których najbardziej brakuje obecnie na rynku jest aluminium. Tymczasem pomiędzy wietnamskimi miastami Ho Chi Minh, a Can To pod plandekami składowane jest 1,8 mln ton cennego metalu, wartego ok. 4,7 mld dol. Uruchomienie takiej ilości surowca pozytywnie wpłynęłoby na rynek. Problem w tym, że to nie takie łatwe.

Na rynku brakuje aluminium, dodatkowe ilości uspokoiłyby sytuację.

Na południu Wietnamu czeka na zagospodarowanie 1,8 mln ton cennego metalu.

Wciąż nie wiadomo, kiedy aluminium ze składowiska będzie dostępne.

Góra lekkiego metalu

Miliardy, czy grosze?