Walcownia Huty Częstochowa wznowiła pracę, stalownia zaraz dołączy

W niedzielę 10 stycznia walcownia Huty Częstochowa uruchomiła produkcję. Za kilka dni planowane są pierwsze od trzech miesięcy wytopy w stalowni. Wkrótce planowana jest także zmiana nazwy na Liberty Częstochowa.

Spółka Corween Investments została dzierżawcą huty na mocy umowy podpisanej 23 grudnia 2020 r. z syndykiem masy upadłości ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. Przejął przedsiębiorstwo i wszystkich pracowników (na dzień 1 stycznia 2021 r. Huta Częstochowa zatrudniała 1148 osób).Liberty Steel Group/GFG Alliance, do której należy dzierżawiąca Hutę Częstochowa spółka Corween Investments, to ósma co do wielkości firma stalowa w świecie (poza Chinami). W 300 zakładach zlokalizowanych w 30 krajach zatrudnia ponad 35 tysięcy osób i osiąga przychody w wysokości 20 miliardów dolarów. Zdolności produkcyjne zakładów to ponad 22 miliony ton wyrobów stalowych rocznie.Corween Investments, która zostanie przemianowana na Liberty Częstochowa, przejęła dzierżawę zakładu do połowy 2021 roku. Liberty zapowiedziało także wzięcie udziału w trzecim już przetargu na nabycie Huty Częstochowa, przy czym jako dzierżawca ma ona prawo pierwokupu.