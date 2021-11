Ważą się losy KGHM w Chile. W tle widać duże podatki

W najbliższą niedzielę oczy niemal całej branży metalowej będą zwrócone na Chile. 21 listopada odbędą się bowiem w tym kraju wybory powszechne. Ich wynik będzie miało fundamentalne znaczenie dla światowego biznesu metali kolorowych. To, o czym zdecydują wyborcy ponad 10 tys. km od Polski, będzie miało także ogromny wpływ na KGHM.

Górnictwo w stanie zagrożenia

Skrajne poglądy ma natomiast Boric. Ten kandydat lewicy ma zaledwie 35 lat. Po raz pierwszy było o nim głośno podczas zamieszek studenckich na Uniwersytecie de Chile w Santiago. Był jednym z przywódców protestów studentów domagających się podniesienia jakości edukacji i darmowego do niej dostępu. W 2011 roku został prezydentem federacji studentów. Od tego czasu Boric pozostaje bardzo aktywny politycznie.W 2013 roku Boric startował w wyborach parlamentarnych jako niezależny kandydat do reprezentowania Dystryktu 60 (obecnie Dystrykt 28), który obejmuje region Magallanes i chilijską Antarktykę. Dostał najwyższą w historii liczbę głosów. Świetny wynik powtórzył w 2017 roku.Boric ma skrajnie lewicowe i populistyczne poglądy gospodarcze. Uważa, że firmy górnicze działające w Chile powinny płacić wysokie podatki - aby faktycznie partycypowały w rozwoju kraju.Problem w tym, że proponowane przez niego stawki (realne opodatkowanie na poziomie 75 proc.) według wyliczeń analityków mogłyby spowodować, że nawet 70 proc. działających w Chile kopalń przestałaby być rentowna.Bardzo ostro na ten temat wypowiedział się m.in. minister finansów Chile Rodrigo Cerda. Według niego wiodą one wprost do zapaści przemysłu górniczego i poważnych problemów finansów państwa.Boric jednak z nałożenia nowych podatków nie zamierza zrezygnować. Według lokalnej prasy, szczegółowe plany ma przedstawić podczas kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich (zaplanowaną na 19 grudnia).O kwestie podatkowe w Chile kilkakrotnie pytany był nasz KGHM. Spółka jednak na razie nie wypowiada się w tej sprawie, słusznie twierdząc, że trzeba poczekać na rozwiązania, jakie faktycznie Chile będzie chciało wprowadzić.- Wciąż wiele kwestii dotyczących podatków jest niejasnych. Życie zweryfikuje zapowiedzi kandydatów - mówi Francisco Acuña, analityk w branżowej firmie konsultingowej CRU.Na rozstrzygnięcia czeka cała branża. Cytowany przez Reutersa Diego Hernández, prezes National Mining Society, które reprezentuje firmy z tego sektora, powiedział, że ktokolwiek wygra wyścig prezydencki, będzie musiał usiąść i negocjować warunki.Automatyczne nałożenie opłat - zamiast pomóc - może bowiem pogrążyć Chile.Sytuacja nie jest prosta. Kraj ten jest światowym numerem jeden wśród producentów miedzi. I także jednym z największych dostawców litu. Zmniejszenie dostaw tych metali byłoby katastrofalne - w skali całego globu.