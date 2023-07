Ważny krok do powstania największego na świecie producenta złota

Newmont, największy na świecie producent złota ma zgodę kanadyjskiej administracji na przejęcie rywala – Newcrest Mining. To ważny etap w tworzeniu jeszcze większego giganta na rynku złota.

Uzgodnione jeszcze w maju przejęcie doprowadzi do powstania zdecydowanie największego na świecie producenta złota pod względem produkcji, z kopalniami w Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Australii i Papui-Nowej Gwinei. Jednak kluczowe są zgodny administracji licznych krajów. Amerykański Newmont już jest bowiem największym producentem złota na świecie. Połączenie z Newcrest jeszcze go wzmocni.

Zgoda kanadyjskiej administracji uważana jest za jedną z kluczowych. Ottawa bardzo wnikliwie bada bowiem wszystkie fuzje i ich wpływ na lokalny rynek. Teraz firmy czekają na decyzje australijskiej Rady ds. Inwestycji Zagranicznych, ponieważ transakcja objęłaby kontrolę nad czterema z pięciu największych kopalni złota w kraju jednej firmy.

Co ciekawe, połączenie to powrót do korzeni obu firm. Firma Newcrest z siedzibą w Melbourne została założona w latach 60. XX wieku, jako australijskie ramię Newmont, a rozwinęła się w 1990 r., po połączeniu z aktywami górniczymi złota, największej spółki górniczej na świecie BHP.

Przypomnijmy, że Newcrest Mining zaakceptował ofertę przejęcia złożoną przez Newmont w maju. Za około 28,8 mld dol. australijskich powstanie największy producent złota na świecie.