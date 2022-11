Węgiel w piecach elektrycznych? Biomasa pomoże zazielenić stal

Choć produkcja stali z wykorzystaniem węgla kojarzy się nam głównie z procesem wielkopiecowym, także do pieców elektrycznych trzeba dodawać określone ilości węgla. Liberty Steel wprowadza biomasę, żeby także tam zmniejszać ślad węglowy.

Globalnie udział sektora hutniczego w emisjach CO2 jest szacowany na 9 proc.

Emisje powodowane przez piece elektryczne są dziesięciokrotnie mniejsze niż w przypadku wielkich pieców.

Dodawanie do pieców elektrycznych ekoksu (ecoke) zamiast antracytu ma spowodować obniżenie ich śladu węglowego o 30 proc.

Produkcja stali należy do branż energochłonnych i powodujących znaczne emisje dwutlenku węgla. W Wielkiej Brytanii segment ten jest odpowiedzialny za 15 proc. emisji całego przemysłu. Globalnie udział sektora w emisjach jest szacowany na 9 proc.

Głównym źródłem jest tu proces wielkopiecowy, w którym stal jest wytwarzana z rudy żelaza i koksu, co powoduje, że tlenki węgla są nieodzownym elementem procesów chemicznych, jakie tam zachodzą. W porównaniu z technologią wielkopiecową produkcja stali w piecach elektrycznych powoduje znacznie mniejsze emisje dwutlenku węgla. Wciąż jednak pewien ślad węglowy pozostaje.

Zastąpienie części antracytu biomasą pozwala zmniejszyć emisje o jedną trzecią

Według Liberty Steel piece elektryczne w hucie koncernu Aldwarke Cast Products (ACP) w Rotherham powodują zaledwie jedną dziesiątą bezpośrednich emisji, które powodowałaby produkcja stali w wielkich piecach. Za 86 – 97 proc. śladu węglowego, który huta jednak powoduje, odpowiada antracyt, dodawany do pieca w czasie produkcji stali.

W technologii pieców elektrycznych stal wytwarza się głównie ze złomu. Dodawanie węgla wciąż jest w nim jednak potrzebne. W skrócie i uproszczeniu: stal to stop żelaza z dwuprocentowym dodatkiem węgla. Wysoka temperatura w piecu elektrycznym powoduje, że tlen „wyrywa” węgiel ze stali, więc żeby ten tworzący się brak odbudować, do zawartości pieca elektrycznego dodaje się 2 proc. węgla.

Liberty Steel zakończyło testowy etap dodawania do pieców ekoksu (ecoke) zamiast stosowanego dotąd antracytu, co ma spowodować obniżenie śladu węglowego pieców o 30 proc. Ta obniżka wynika wprost ze składu ekoksu – to brykiety, w których 30 proc. stanowi biomasa.

Nowe rozwiązanie można zastosować szybko i bez dodatkowych ionwestycji

Pod względem technologicznym antracyt i ekoks się nie różnią – są dostarczane w podobnych opakowaniach i mogą być dodawane do pieca w identyczny sposób. Zastosowanie tej technologii będzie więc szybko i bez nowych inwestycji pozwalało zmniejszyć ślad węglowy także innych elektrycznych hut koncernu. Przypomnijmy, że Liberty Steel jest właścicielem m.in. huty w Częstochowie.

Scott Jackson, kierownik zakładu ACP w Rotherham stwierdził, że sukces fazy testowej jest ważnym krokiem naprzód dla strategii Greensteel. - Znaczne ograniczenie emisji CO2 poprzez ecoke umożliwia, bez żadnych negatywnych skutków dla procesu produkcyjnego, pomoc w dalszej dekarbonizacji naszej produkcji i szeroko rozumianego przemysłu stalowego – powiedział Scott Jackson.

Liberty Steel zapewnia, że wykorzystanie ekoksu daje nie tylko zmniejszenie śladu węglowego, ale także znaczne zmniejszenie kosztów. Skali oszczędności jednak nie podano.