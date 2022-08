Węglokoks i minister Sasin w Rudzie Śląskiej zagrają va banque?

Dodatkowy milion ton slabów na polskim rynku bardzo by się przydał, ale na razie zapowiedzi dotyczące budowy stalowni w Rudzie Śląskiej trzeba traktować jak wstęp do dalszej dyskusji, a nie jej zakończenie.

Kosztem ok. 5 mld zł do 2027 r. katowicki Węglokoks zamierza wybudować w Rudzie Śląskiej nową stalownię o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie.

- Jesteśmy zdecydowani, żeby polski przemysł stalowy - ten, który jest w rękach państwa - został odbudowany - zadeklarował wicepremier Jacek Sasin.

Zebraliśmy opinie znanych menedżerów w branży na ten temat. Efekt i podstawowy wniosek? Nowa stal jest bardzo potrzebna dla rynku, ale jeśli plany Węglokoksu nie zakładają własnego źródła energii, wydają się mocno przepłacone.

Przedstawiciele Węglokoksu od kilku lat narzekają na problemy z dostępnością wsadu i mówią o potrzebie posiadania własnej stalowni. W 2017 roku, kiedy zaczęło być o tym głośniej w grę mogło wchodzić przejęcie stalowni Huty Częstochowa, która wówczas należała do ukraińskiego ISD i nie pracowała, bo znacznie taniej było sprowadzać slaby z Ukrainy.

Kiedy Huta Częstochowa trafiła na rynek Węglokoks sygnalizował zainteresowanie, ale ostatecznie huty nie kupił. Dlaczego? To pytania stawiało kilku moich rozmówców. Stalownia Huty Częstochowa to właśnie 1 mln ton rocznych zdolności, który był do wzięcia za 190 mln złotych, a nie 5 mld zł, bo tyle minister Sasin chce wydać na nową stalownię dla Węglokoksu.

Dlaczego nie kupiono Huty Częstochowa?

Tu jednak można chyba założyć, że kupno Huty Częstochowa w najmniejszym stopniu nie rozwiązałoby problemów Węglokoksu. Zakład to nie tylko stalownia, ale także walcownia i to taka, która jest w stanie przerobić więcej slabów niż może dostarczyć jej piec. Przedstawiciele Huty Częstochowa mówią więc od dawna, że gdyby stalownia i walcownia pracowały na pełnych mocach to i tak potrzebowaliby kupowanych z zewnątrz slabów. Gdyby więc Węglokoks przejął hutę nadal jako grupa (Węglokoks ma obecnie trzy walcownie – dwie jeszcze z „hutą” w nazwie: Pokój i Łabędy oraz Walcownię Blach Batory) miałby raczej niedomiar niż nadmiar wsadu dla swoich walcowni.

Wielkość inwestycji wydaje się jednak co najmniej „nieco przeszacowana”. Za miedzą, w Ostrawie, huta należąca do Liberty (podobnie jak Huta Częstochowa) ogłosiła niedawno plan budowy dwóch nowych pieców elektrycznych o łącznych mocach 3,2 mln ton stali rocznie. Koszt tej inwestycji to 350 mln euro, czyli około 1,6 mld złotych. Wychodzi ok. 500 mln zł za 1 mln ton stali, a więc 10 razy mniej niż chce wydać minister Jacek Sasin.

Co jeszcze kraje się za planami stalowni?

Skąd więc tak wysoka kalkulacja inwestycji Węglokoksu? Nie przypuszczamy, że prezes firmy Tomasz Heryszek od razu wkalkulował w koszty pieniądze, które po drodze „przygarną” w ramach intratnych, acz hucie niepotrzebnych zamówień "koledzy królika", prawdopodobnie może chodzić o energię i to że w całości kosztu inwestycji wraz z zapowiadaną walcownią jest „zaszyta” także odpowiedź na pytanie skąd stalownia miałaby brać energię.

Nowoczesne piece elektryczne w hutach zużywają średnio ok. 400 – 500 kWh energii na tonę stali.

- Nasz piec łukowy należy do najbardziej efektywnych na świecie, a mimo to konsumuje tyle energii, co Kraków, a dwie walcownie zużywają w sumie tyle, co Katowice – mówił Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland podczas jednego z naszych paneli dyskusyjnych. Czy Węglokoks jest w stanie zapewnić swojej stalowni potrzebną ilość energii od okolicznych producentów czy może chce stawiać na własną generację i nowa elektrownia jest jednym z elementów planowanego kosztu inwestycji?

W zasadzie tak powinno być, bo w roku 2027, kiedy nowa stalownia miałaby zacząć działać w zasadzie w grę wchodziłoby tylko wykorzystanie „zielonej” energii, a to przy obecnym stanie polskiej energetyki raczej mogłoby być trudne bez nowej, celowanej w tą współpracę inwestycji.

Na „schowanie” za hasłem stalowni także innych inwestycji mogłoby także wskazywać planowane zatrudnienie. Według kandydującego na prezydenta Rudy Śląskiej Krzysztofa Mejera dzięki stalowni mogłoby powstać 2 – 2,5 tys. miejsc pracy. Mogąca wytwarzać 1 mln ton stalownia w Częstochowie zatrudnia poniżej 500 osób. Stalownia Węglokoksu będzie nowocześniejsza, więc raczej powinna zatrudniać mniej osób niż częstochowska, a nie ponad pięciokrotnie więcej.

Potrzeba więcej konkretów

Na razie trudno jednak cokolwiek definitywnie stwierdzić, bo na temat inwestycji w stalownię Węglokoksu tak naprawdę nic konkretnego jeszcze nie wiadomo, a to co wiadomo powoduje więcej pytań niż odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że minister Jacek Sasin lub przedstawiciele Węglokoksu będą w stanie przedstawić niedługo bardziej szczegółowe informacje na temat tej inwestycji i rozwiać budzące się wątpliwości, bo z punktu widzenia rynku to mogłaby być ważna inwestycja.

Hutnicza Izba Przemysłowo – Handlowa od dawna pokazuje na wszelkich forach wzrost udziału w Polskim rynku importowanej stali. – W ubiegłym roku wyprodukowaliśmy 8,5 mln ton stali, natomiast zużycie wzrosło do rekordowego poziomu 15,3 mln ton. Oznacza to, że co najmniej 7 mln ton stali rocznie trzeba by zaimportować aby pokryć zapotrzebowanie rynku – zauważa Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo - Handlowej. Przypomina przy tym, że w 2019 roku, po zamknięciu stalowni w Hucie ArcelorMittal w Krakowie możliwość produkcji stali w Polsce zmniejszyła się o ok. 2,5 mln ton, więc zbudowanie nowych mocy produkcyjnych na poziomie 1 mln ton to dla polskiego rynku to bardzo dobra informacja.

Inwestycja potrzebna dla rynku

Podobnego zdania jest Stefan Dzienniak, prezes rady Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej. - Statystyki HIPH pokazują, że nowa stalownia jest bardzo potrzebna, zwłaszcza po zamknięciu krakowskiej. Sytuacja polityczna tylko wzmacnia argumenty ekonomiczne – mówi Stefan Dzienniak. Zwraca on uwagę choćby na potrzeby samej energetyki. Stoi ona u progu gigantycznej transformacji, która pochłonie miliony ton stali.

Oczywiście nie można bezpośrednio porównywać stali pierwotnej, wytwarzanej z rudy żelaza, której produkcję straciliśmy w Krakowie do stali ze złomu, którą miałaby produkować stalownia Węglokoksu. Ta pierwsza ma lepszą jakość i jest wykorzystywana do produkcji blach wykorzystywanych np. w motoryzacji czy produkcji AGD. Stal ze złomu ma nieco gorsze parametry, ale biorąc pod uwagę profil produkcji walcowni znajdujących się w grupie Węglokoksu jest dokładnie tym, czego grupie potrzeba.