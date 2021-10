Węglokoks przejął spółkę Huta Pokój Konstrukcje

Katowicki Węglokoks, który jesienią ub. roku przejął produkcyjny majątek Huty Pokój w Rudzie Śląskiej skupiony w spółce Huta Pokój Profile, w piątek stał się również właścicielem drugiej wiodącej hutniczej spółki - Huta Pokój Konstrukcje. Ma to zapewnić przejętej spółce stabilizację i rozwój.

Nowa strategia

W pierwszych dniach września 2021 r. związkowcy z hut należących do grupy kapitałowej Węglokoksu rozpoczęli akcję protestacyjną, domagając się m.in. lepszego nadzoru, jasnej polityki inwestycyjnej oraz prorozwojowej strategii dla aktywów hutniczych Grupy. 23 września huty odwiedził wiceminister aktywów Artur Soboń.4 października, podczas kolejnego spotkania z udziałem wiceministra, uzgodniono roboczy harmonogram dalszych prac nad porozumieniem, mającym zapewnić inwestycje i rozwój hutniczej części Grupy Węglokoksu. Strategia dla hut ma powstać do końca tego roku i ma być wypracowywana wspólnie ze stroną społeczną. Uwzględni ona planowane inwestycje w hutach i sposoby ich finansowania.We wrześniu prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek zapewnił, że nowa strategia Grupy, nad którą trwają obecnie prace, przewiduje także inwestycje w części hutniczej.- Nasze huty oferują produkty dla budownictwa, infrastruktury, rynku ciepłowniczego czy górnictwa. To ogromne obszary, które wymagają nie tylko permanentnego procesu unowocześniania i uatrakcyjniania oferowanych wyrobów, ale przede wszystkim ogromnych nakładów inwestycyjnych. Te nakłady będą miały swoje odzwierciedlenie w budowanej przez nas strategii dla całej Grupy Kapitałowej, którą zamierzamy ogłosić w perspektywie najbliższych miesięcy. To najlepszy czas, by myśleć o inwestycjach, zwłaszcza, że wyniki tego segmentu są bardzo zadowalające - mówił 23 września prezes Węglokoksu.W ciągu ośmiu miesięcy tego roku Huta Łabędy wypracowała 52 mln zł zysku netto, natomiast przejęta przez Grupę w ub. roku Huta Pokój Profile w Rudzie Śląskiej miała 33 mln zł zysku netto.