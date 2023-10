Wielka kopalnia miedzi zyska dekady dodatkowego życia

Dwa miliardy dolarów chce zainwestować w rozwój kopalni Lumwana, gigant w produkcji metali Barrick Gold. Dzięki temu zakład w Zambii nie tylko zwiększy produkcję, ale także będzie mógł ją kontynuować przez minimum jeszcze trzy dekady.

Otwarta w 2009 r. kopalnia w tym roku wyprodukuje około 120 tys. ton miedzi (w przybliżeniu jest to 20 proc. miedzi naszego KGHM). Zakład ma zapewnioną działalność przynajmniej jeszcze przez dekadę. Jednak właściciel kopalni - gigant, który jest m.in. drugim co do wielkości producentem złota - Barrick Gold chce rozbudować Lumwanę.

Spółka tłumaczy to dobrymi perspektywami dla rynku miedzi i dużymi zasobami kopalni.

Planowane 2 mld dolarów nakładów miałyby umożliwić podwojenie produkcji kopalni do około 240 tys. ton miedzi rocznie. Sercem inwestycji byłby nowy zakład przetwórczy. Dodatkowo planowane jest zagospodarowanie dodatkowych złóż zlokalizowanych przy już obecnie eksploatowanym.

Zasoby te pozwoliłyby przedłużyć prace zakładu poza 2060 rok.

Spółka podała, że zamierza ukończyć pełne studium wykonalności rozbudowy kopalni do końca 2024 roku. Zwiększenie zdolności produkcyjnych miałoby nastąpić począwszy od roku 2028.

Inwestycji mocno kibicują władze Zambii.

Odkąd Barrick przejął kopalnię w 2019 r., ten niegdyś nierentowny zakład wniósł do gospodarki Zambii prawie 3 miliardy dolarów w postaci podatków, opłat licencyjnych, wynagrodzeń oraz zamówień na towary i usługi.

Zambia, na terenie której zlokalizowana jest kopalnia, jest drugim co do wielkości producentem miedzi w Afryce. Większym jest tylko Demokratyczna Republika Konga.