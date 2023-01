Wielka kradzież miedzi. Zrabowano 12 kontenerów z metalem wartym 4,4 mln dolarów

12 kontenerów wypełnionych miedzią skradziono z chilijskiego portu San Antonio. Wartość zrabowanego metalu to około 4,4 mln dolarów.

Choć miedź jest wartościowym metalem, to raczej nie kojarzy się z cennym łupem dla złodziei. Jednak to wszystko efekt skali. Pamiętać trzeba, że tona metalu kosztuje obecnie około 9 tys. dolarów, nic więc dziwnego, że kilkaset ton miedzi ma już wielomilionową wartość.

A właśnie 12 kontenerów z miedzią ukradziono z chilijskiego portu San Antonio. Bandytów było 10.

- Był jeden strażnik i czterech pracowników, których (napastnicy - red.) związali, pobili i zostawili w zamknięciu – powiedział Juan Carlos Catalan, miejscowy prokurator. Zaznaczył, że pracownicy portu zaalarmowali władze zaraz po tym, jak się uwolnili. Na razie nikt w sprawie nie został zatrzymany.

W oświadczeniu dla agencji Reuters Codelco, do którego należała skradziona miedź, podaje, że miała być ona eksportowana i była ubezpieczona. Powołując się na źródła policyjne, lokalne media poinformowały z kolei, że miedziane płyty były warte około 4,4 mln dolarów.

Wiadomo, że miedź znajdowała się w 12 kontenerach. Jednak skradzionych zostało 13 pojemników – co było w tym ostatnim, nie wiadomo. Nic więc dziwnego, że pojawiają się spekulacje, że napadł mógł mieć znacznie większy wymiar finansowy. Jeśli w pojemniku znajdował się np. molibden, to tona tego metalu kosztuje już 70 tys. dolarów. Oznaczałoby to, że kontener wraz z ładunkiem mógł być wart nawet 3 mln dol.

Do napadów na ładunki miedzi dochodzi dość regularnie. W ubiegłym roku głośno było o kradzieżach metalu z wagonów kolejowych.