Glencore, szwajcarski gigant górniczy, nadal dostarcza do Europy rosyjską miedź – pisze "Financial Times". Tysiące ton metalu do Unii trafiło dzięki pośrednictwu tureckich i włoskich spółek.

W lipcu tego roku gigant handlu towarami Glencore przesłał tysiące ton rosyjskiej miedzi przez Turcję do Włoch, co pokazuje, jak dostawy przez kraje trzecie maskują prawdziwą zależność Europy od rosyjskich surowców – pisze "Financial Times".

W publikacji napisano, że zgodnie z dokumentami celnymi i zdjęciami, do których dotarł dziennik, zarejestrowany na londyńskiej giełdzie handlarz ropą i metalami zakupił co najmniej 5000 ton blachy miedzianej wyprodukowanej przez rosyjskie przedsiębiorstwo Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC). Zakupione produkty zostały w lipcu wyeksportowane z Turcji do włoskiego portu Livorno.

W artykule zauważono, że takie umowy pokazują zależność Europy od Rosji w zakresie towarów krytycznych, a także rosnącą rolę Turcji jako „węzła przeładunkowego”.

Według „Financial Times” niektórzy europejscy urzędnicy twierdzą, że handel z Rosją przez kraje trzecie, takie jak Turcja, Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie, zmniejsza skuteczność zachodnich sankcji.

Ural Mining and Metallurgical Company to rosyjski holding górniczo-hutniczy, największy producent miedzi, cynku, węgla i metali szlachetnych w kraju, zrzeszający ponad 40 przedsiębiorstw przemysłowych w Rosji i za granicą.

Glencore jest jedną z największych na świecie firm górniczych, jest zarówno producentem, jak i sprzedawcą towarów, w tym energii, metali i produktów rolnych. Siedziba główna znajduje się w Baar w Szwajcarii.