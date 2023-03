Wielki piec w Dąbrowie Górniczej ma ruszyć niezwłocznie po remoncie

Modernizowany obecnie wielki piec w zakładzie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej zostanie uruchomiony niezwłocznie po zakończeniu remontu – takie zapewnienie uzyskali związkowcy, którzy podpisali z pracodawcą porozumienie dotyczące gwarancji dla pracowników.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

To kluczowy zapis, na którym bardzo nam zależało. Chcemy mieć pewność, że praca pieca zostanie wznowiona tak szybko, jak tylko to będzie możliwe - powiedział przewodniczący Solidarności w dąbrowskim oddziale koncernu Mirosław Nowak.

Śląsko-dąbrowska Solidarność podpisała z pracodawcą porozumienie dotyczące gwarancji zatrudnienia podczas remontu wielkiego pieca.

Związkowcy otrzymali zapewnienie, że z powodu zatrzymania pieca żaden pracownik nie zostanie zwolniony.

Nikomu też nie zostanie wręczone wypowiedzenie zmieniające warunki pracy na mniej korzystne, np. zakładające obniżenie wynagrodzenia.

Związkowcy podpisali porozumienie z ArcelorMittal Poland

"To kluczowy zapis, na którym bardzo nam zależało. Chcemy mieć pewność, że praca pieca zostanie wznowiona tak szybko, jak tylko to będzie możliwe" - powiedział przewodniczący Solidarności w dąbrowskim oddziale koncernu Mirosław Nowak, cytowany w piątkowej informacji śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Przed tygodniem koncern hutniczy ArcelorMittal Poland poinformował o rozpoczęciu wartej ponad 720 mln zł modernizacji wielkiego pieca w zakładzie w Dąbrowie Górniczej. Gruntowny remont urządzenia potrwa trzy miesiące. W tym czasie produkcja surówki żelaza jest prowadzona w drugim piecu, ponownie uruchomionym w styczniu po kilku miesiącach przerwy.

Wielki piec to urządzenie, w którym z rudy żelaza, przy wykorzystaniu koksu, powstaje surówka żelaza. Jest ona kadziami transportowana do stalowni, gdzie w konwertorach tlenowych, po dodaniu m.in. złomu, wytwarzana jest stal płynna. W maszynach do ciągłego odlewania powstają z niej półprodukty, przetwarzane potem w walcowniach na blachy, szyny kolejowe i tramwajowe, kształtowniki, grodzice czy walcówkę dla budownictwa.

Jak poinformowała w piątek śląsko-dąbrowska Solidarność, związek podpisał z pracodawcą porozumienie dotyczące gwarancji zatrudnienia podczas remontu wielkiego pieca. Związkowcy otrzymali zapewnienie, że z powodu zatrzymania pieca żaden pracownik nie zostanie zwolniony. Nikomu też nie zostanie wręczone wypowiedzenie zmieniające warunki pracy na mniej korzystne, np. zakładające obniżenie wynagrodzenia.

Osoby, które ze względu na remont pieca zostaną odsunięte od swoich codziennych obowiązków, w pierwszej kolejności będą wysyłane na szkolenia lub zaległy urlop. "Ewentualne kierowanie ich na postojowe to ostateczność. Będzie możliwe dopiero po wykorzystaniu innych opcji takich jak zaległe urlopy, różnego rodzaju szkolenia, czy czasowe przeniesienie do innej pracy" - poinformował Mirosław Nowak.

Obecnie w Polsce działają dwa wielkie piece - obydwa w dąbrowskim zakładzie

Modernizacja wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej to największe takie przedsięwzięcie w Polsce. Obejmie m.in. wymianę wyłożenia węglowego w garze pieca oraz innych instalacji. Część z nich przygotowano pilotażowo w ramach projektów badawczo-rozwojowych. Powstanie zamknięty układ chłodzenia o innowacyjnej konstrukcji chłodnic oraz oczyszczalnia gazu wielkopiecowego.

Obecnie w Polsce działają dwa wielkie piece - obydwa w dąbrowskim zakładzie. Gdy jesienią ub. roku jeden z nich został czasowo unieruchomiony, koncern zapewnił, że jego ponowny rozruch nastąpi nie później niż w chwili rozpoczęcia procesu zatrzymywania drugiego pieca na czas planowanego od dawna remontu. Piec ten pracuje już od stycznia, zaś remont drugiego rozpoczął się w marcu.

Jesienią ub. roku, gdy praca jednego z dwóch wielkich pieców w Dąbrowie Górniczej została czasowo wstrzymana, związkowcy obawiali się, że może powtórzyć się scenariusz z krakowskiej huty koncernu, gdzie w maju 2019 r. również zapadła decyzja o tymczasowym zatrzymaniu wielkiego pieca. Rok później okazało się, że wygaszenie pieca będzie mieć charakter trwały, a część surowcowa dawnej huty im Sendzimira będzie zlikwidowana. Władze ArcelorMittal Poland od początku zapewniały jednak, że przestój pieca w Dąbrowie Górniczej jest czasowy.

ArcelorMittal Poland skupia połowę potencjału produkcyjnego polskiego hutnictwa i jest największym producentem stali w Polsce. W skład zatrudniającego blisko 10 tys. pracowników (wraz ze spółkami zależnymi) koncernu wchodzą huty w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice - największy producent koksu w Europie. Koncern zainwestował dotąd w swoich polskich zakładach ok. 8,5 mld zł.

AMP należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w 2022 r. 79,8 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 59 mln ton.