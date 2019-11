Wielki piec w hucie w Krakowie jednak zgaśnie. ArcelorMittal podał termin

Geert Verbeeck, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland oficjalnie ogłosił wygaszenie wielkiego pieca i zatrzymanie stalowni w hucie koncernu w Krakowie. Proces wyłączenia surowcowej część huty rozpocznie się 23 listopada. Terminu ponownego włączenia nie podano.

Czytaj także: Zamiast spodziewanych zysków przynoszą 2 mln euro straty dziennie Wstrzymanie pracy huty w Hiszpanii może się okazać znacznie dłuższe niż przewidywano. Według hiszpańskiej prasy ArcelorMittal wskazuje, że już teraz bardziej mu się opłaca zwiększać import półproduktów z własnych zakładów w Brazylii, gdzie ETS nie obowiązuje i nie zwiększa kosztów, a dodatkowo źródła rudy żelaza są na miejscu, co także ma duży wpływ na koszty. Hiszpańskie piece zmniejszyły już produkcję o połowę.Zmiana w systemie handlu emisjami CO2 w 2021 roku może spowodować, że 30 proc. działalności koncernu w Hiszpanii stanie się nierentowne. Produkcja 1 tony stali powoduje w Asturii wytworzenie 1,75 tony CO2, a to oznacza, że przy braku darmowych pozwoleń koszt produkcji tony stali wzrośnie tam o 40 euro.Sytuacja europejskiej branży stalowej wciąż się pogarsza. Import wyrobów płaskich do Unii Europejskiej jest rekordowo wysoki, a w wypadku stali w kręgach wzrost importu, pomimo wdrożonych mechanizmów ochrony rynku, wyniósł w ubiegłym roku 37 proc. w porównaniu z rokiem 2017. Z drugiej strony od początku roku 2018 ceny węgla wzrosła o 230 proc.Rosną także ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W sumie wpływa to bardzo niekorzystnie na konkurencyjność europejskiej produkcji stali. ArcelorMittal wielokrotnie wzywał do wprowadzenia ceł w wysokości rekompensującej koszt praw do emisji CO2, wskazując, że to opłaty ponoszone tylko przez europejskie hutnictwo. Produkty z innych regionów nie są nimi obciążone, przez co mogą być znacznie atrakcyjniejsze cenowo, mimo że ich ślad węglowy jest zwykle znacznie większe, niż w przypadku unijnych produktów.Globalne hutnictwo boryka się z ogromną nadwyżką mocy produkcyjnych - obecnie wynosi ona ponad 400 mln ton. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali (Eurofer) popyt na stal w Europie spadnie w tym roku o 3.1 proc. Wcześniejsze prognozy wskazywały jedynie na spadek rzędu 0.4 proc. To spowolnienie wynika przede wszystkim z niepewności na rynkach oraz napięć handlowych i geopolitycznych, które negatywnie odbijają się na poziomie inwestycji i obrocie handlowym.- W wielu krajach spada produkcja w sektorze wytwórczym, szczególnie w motoryzacji - w Niemczech produkcja samochodów osobowych zmniejszyła się aż o 11 proc. Spadek koniunktury i globalna nadpodaż w hutnictwie zwiększają presję na ceny wyrobów gotowych podczas gdy ceny surowców, szczególnie rudy żelaza, pozostają na wysokim poziomie – wyjaśnia Geert Verbeeck.Publikując wyniki trzeciego kwartału, w którym koncern zmniejszył dostawy i uzyskał niższe przychody oraz zyski prognozowano dalszy spadek popytu. - Zgodnie z przewidywaniami w trzecim kwartale nadal borykamy się z trudnymi warunkami rynkowymi - niskimi cenami stali i wysokimi kosztami surowców. Koncentrujemy się zatem na własnych inicjatywach mających na celu poprawę wyników, a naszym głównym celem jest ograniczenie kosztów, dostosowanie produkcji i koncentracja na zapewnieniu dodatnich przepływów finansowych. Nadal oczekujemy uwolnienia znaczącego kapitału obrotowego w czwartym kwartale, co powinno umożliwić nam dalsze zmniejszenie zadłużenia netto w ujęciu rocznym – komentował wyniki Lakshmi Mittal, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal, cytowany w komunikacie.Czytaj także: ArcelorMittal zamyka nowoczesną hutę w RPA