Wielki rosyjski producenta stali ma problemy. Już ich nie ukryje

Czołowy rosyjski producent stali Severstal, w trzecim kwartale tego roku, zmniejszył produkcję o 9 proc. – do 2,7 mln ton. Spółka tłumaczy to remontem huty, ale to tylko część prawdy.

Skonsolidowana sprzedaż wyrobów metalowych Severstalu, czyli czołowego rosyjskiego producenta stali, w trzecim kwartale 2023 roku utrzymała się na poziomie drugiego kwartału i wyniosła 2,7 mln ton.

Sprzedaż półproduktów w dalszym ciągu spadała i wyniosła 0,23 mln ton (mniej o 18 proc. kwartał do kwartału). Sprzedaż stali handlowej (wyroby walcowane na gorąco i wyroby długie) spadła w drugim kwartale o 5 proc. do 1,05 mln ton na skutek niższej sprzedaży wyrobów walcowanych na gorąco oraz przestoju Huty 2000 z powodu remontów kapitalnych.

Sprzedaż produktów o wysokiej wartości dodanej wzrosła o 8 proc., do 1,42 mln ton, głównie za sprawą rosnącego zapotrzebowania na stal ocynkowaną, a także zwiększonego zapotrzebowania na rury, w tym produkty naftowe i gazowe. Udział tych produktów w całkowitej sprzedaży wzrósł do 53 proc. (plus 4 p.p. kwartał do kwartału).

Produkcja stali za 9 miesięcy 2023 roku wzrosła o 5 proc. – do 8,35 mln ton. Sprzedaż wyrobów metalowych wyniosła 8,16 mln ton i pozostała na niezmienionym poziomie rok do roku.

- Popyt na rynku rosyjskim wykazuje oznaki ożywienia po kryzysowym roku 2022. Ogółem w 2023 roku spodziewamy się wzrostu popytu o 6 proc. rok do roku, do 45,8 mln ton. Głównymi czynnikami napędzającymi może być popyt ze strony budownictwa, przemysłu i branży mechanicznej – zauważył szef Severstalu Aleksander Szewielew.

Dodał, że ceny wyrobów stalowych na rynku rosyjskim w trzecim kwartale pozostały zasadniczo stabilne, natomiast ceny prętów zbrojeniowych wzrosły o 9 proc. kwartał do kwartału.

Choć z pozoru wyniki spółki są dość dobre, to eksperci zauważają, że firma zaczyna mieć problemy ze znalezieniem części zamiennych. Wiele kluczowych urządzeń było bowiem importowanych. Teraz zaczyna do nich brakować części. Wskazywać na to może dłuższy niż zwykle remont w zakładach firmy.