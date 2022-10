Wielki rywal KGHM coraz bardziej zerka na europejski rynek

Największy producent miedzi na świecie chilijski Codelco szuka nowych klientów w Europie. Firma chce wykorzystać fakt, że rynek Unii Europejskiej tracą Rosjanie. To także przygotowanie się do zmniejszenia popytu na miedź.

Kontrolowany przez chilijskie państwo koncern Codelco jest największym producentem miedzi na świecie. W 2022 roku produkcja firmy ma wynieść 1,49-1,51 mln ton miedzi. Miała być większa, ale problemy ze strukturami geologicznymi w kopalni Chuquicamata spowodowały obniżenie prognoz o 100 tys. ton.

Mimo tego spółka intensywnie zabiega o nowych klientów. Co ciekawe szczególny potencjał widzi w krajach Unii Europejskiej. By zapewnić sobie rynek zbytu, jak informują branżowe media, chilijska spółka oferuje specjalna premie dla europejskich klientów. W praktyce sprzedaje miedź nawet o 285 dolarów na tonie taniej, niż wynikałoby to ze średnich cen metalu na London Metal Exchange.

Czym jest podyktowany ten krok?

Sam koncern nie komentuje tych doniesień. Jednak według analityków ofensywa Chilijczyków może być podyktowana dwoma istotnymi czynnikami.

Pierwszym jest mniejsza podaż miedzi na rynku europejski. Widoczny jest bowiem na nim brak surowca z Rosji. Po ataku Moskwy na Ukrainę część klientów rezygnuje z zakupów miedzi w Rosji. A chodzi o dość znaczną ilość metalu.

Według danych Trade Data Monitor import miedzi do UE wyniósł w ubiegłym roku ponad 801 tys. ton. Z tego Rosja w 2021 roku dostarczyła Unii Europejskiej prawie 292 tys. ton rdzawego metalu.

Teraz europejscy klienci importują surowiec od innych producentów. W końcu, co ważne, rynek europejski, nie chcąc kupować miedzi z Rosji, jest w stanie płacić za surowiec nieco więcej.

Drugim czynnikiem jest chęć zwiększenia zdywersyfikowania liczby odbiorców. Obecnie największym importerem miedzi są Chiny (konsumują około światowej produkcji miedzi). Jednak w kraju tym wyraźnie widać spowolnienie tempa wzrostu PKB. To odbije się na zakupach wielu surowców, w tym miedzi. Zdaniem specjalistów Codelco przygotowuje się do tego zmieniając odbiorców.