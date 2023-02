Wielkie oszustwa i miliardy bez kontroli. Na rynku metali widać popłoch

Po tym, jak okazało się, że wielki handlowiec metalami Trafigura stracił ponad 600 mln dol. na współpracy z nieuczciwymi dostawcami, w branży metalowej widać popłoch. Traderzy sprawdzają, czy zakupione ładunki faktycznie istnieją, a producenci, czy za metal otrzymali pieniądze.

Proceder oszustwa Trafigury mógł trwać nawet osiem lat.

Kontrola zapasów została wdrożona po tym, jak z biznesu wycofał się wielki amerykański bank.

By zapobiec oszustwom, potrzebne będą całkowicie nowe mechanizmy kontrolne.

O sprawie stało się głośno po tym, jak sąd w Londynie nakazał zamrożenie majątku grupy Gupta w wysokości 625 mln dolarów. Wyrok jest nakazowy, a Hindusi mają prawo odwołać się od niego, ale sam ten fakt powoduje, że sprawa stała się głośna.

Wszystko bowiem wskazuje, że ofiarą oszustwa mógł paść jeden z gigantów w handlu surowcami - Trafigura Group. Ta mająca siedzibę w Singapurze spółka zatrudnia ponad 8 tys. osób, posiada aktywa o wartości niemal 90 mld dol., a jej przychody w 2021 roku przekroczyły 231 mld dol.

Obecny scenariusz mówi, że Trafigura kupowała nikiel od Gupty i firm powiązanych z tą spółką. Problem w tym, że w zakupionych kontenerach zamiast cennego metalu jest złom. Straty z tytułu oszustwa szacowane są na już wspomniane 625 mln dol. Sama spółka uważa, że do oszustwa doszło poza jej strukturami. Jednak rodzi się pytanie, jak kontrolowano, czy zakupione metale faktycznie wpływały do magazynów firmy.

To, czy banki wiedziały wcześniej o oszustwach, ma zostać dopiero wyjaśnione

Po tym, jak sprawa stała się głośna, okazało się, że to dopiero początek potężnych zawirowań na rynku. Co ciekawe, być może proceder handlu pustymi, rzekomo wypełnionymi niklem kontenerami trwałby jeszcze w najlepsze, gdyby nie krok giganta finansowego Citygroup.

Do końca października amerykański bank pomagał grupie Trafigura w finansowaniu handlu niklem z firmami powiązanymi z indyjskim biznesmenem Prateekiem Guptą – transakcje te według Trafigury były częścią wymierzonego w nią „systematycznego oszustwa”, które mogło kosztować firmę ponad 600 mln dol.

Jednak jak donosi Bloomberg, 27 października Amerykanie przestali finansować te transakcje. Z jakich powodów, jeszcze nie wiadomo, mnożą się jednak spekulacje, że mogli czegoś się dowiedzieć.

To uruchomiło kontrolę (nie jest to nic nadzwyczajnego po wycofaniu się jednego z partnerów biznesowych), w ramach której inspektorzy Trafigury poszli sprawdzić pojemniki, które miały zawierać nikiel. Na spotkaniu w Londynie na początku stycznia Gupta potwierdził skalę strat Trafigury i zaproponował rozłożenie brakującej kwoty na raty. Trafigura się na to nie zgodziła i złożyła pozew do sądu z wiadomym już wynikiem.

Rynek pełen dziur i okazji dla nieuczciwych firm handlowych

Cała sprawa nabiera rozpędu, bo okazało się, że jeden z potentatów w handlu surowcami miał wewnętrzną kontrolę dziurawą niczym ser szwajcarski. Specjaliści zadają sobie pytanie, jak to możliwe, że spółka dużo wcześniej nie wpadła na trop oszustwa.

Zaskakujące jest także, że hinduscy odbiorcy otrzymywali setki milionów dolarów, w zamian nie dostarczając metalu.

Sytuacja z Trafigurą wywołała jeśli nie panikę, to wyraźny popłoch na rynku. W setkach magazynów sprawdzane są teraz liczne kontenery mające zawierać zakupione surowce. Zwłaszcza że proceder mógł trwać nawet osiem lat.

To nie koniec problemów. Trafigura tylko handlowała niklem, nie zostawiała go dla siebie. Metal wartości 100 mln dol. sprzedała już do innych odbiorców. Ci godzili się ze względów logistycznych na przechowywanie cennego metalu przez tradera. Teraz może się okazać, że zakupionego surowca nie ma. W firmach produkcyjnych, które potencjalnie kupiły od tradera nieistniejący metal, brak niklu może nawet wstrzymać niektóre procesy produkcyjne.

Być może Trafigura będzie zmuszona przepłacać na rynku za nikiel, którego, jak się okazało, faktycznie nie miała, a który już odsprzedała.

Sama rola Gupty także musi zostać wyjaśniona. Jak twierdzi Bloomberg, wcześniej firma stwierdziła, że sama padła ofiarą oszustwa ze strony swoich pośredników.

Czym będzie skutkowała cała afera? Po pierwsze zamieszaniem na rynku niklu. Może się bowiem okazać, że metalu na rynku jest znacznie mniej, niż zakładano. Po drugie handlujący metalami muszą wdrożyć całkowicie nowe procedury kontrolne. Większe środki powinny być przeznaczane na sprawdzanie wiarygodności partnerów i faktycznych dostaw.

W końcu - co już się dzieje - handlowcy regularnie muszą kontrolować posiadany stan zapasów, częściej niż to robiono dotychczas.