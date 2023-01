Wielkie piece wracają w Europie do życia

W hucie US Steel w Koszycach ponownie uruchomiono wygaszony we wrześniu 2022 roku wielki piec. To drugi piec uruchomiony w styczniu w tej hucie. Trend do przywracania wygaszonych mocy może być wynikiem wzrostu cen stali, ale też może się okazać hamulcem dla tego wzrostu.

Wielki piec nr 2 w koszyckiej hucie został wygaszony we wrześniu 2022 roku w celu przewidzianych na 60 dni prac serwisowych. Ze względu na niski popyt na stal i jej niskie ceny, przy wysokich kosztach piec pozostał dłużej nieczynny. Według niedawnych zapowiedzi miał ruszyć w lutym.

Przed tygodniem huta uruchomiła inny wielki piec, który wygaszono na początku grudnia 2022 roku. Obecnie huta pracuje w oparciu o wszystkie trzy piece, które mają łącznie moce ok. 4,5 mln ton.

Ceny stali w Europie idą w górę, bo wzrosło zapotrzebowanie

To już kolejny powrót wyłączonych mocy w hutnictwie, z jakim mamy do czynienia w styczniu. Poprzednio słyszeliśmy głównie o wstrzymywaniu pracy pieców. Według serwisu Fastmarket w drugiej połowie ubiegłego roku w sumie w Europie wygaszono piece o łącznych mocach produkcyjnych 14-15 mln ton surówki rocznie. Sam ArcelorMittal zawiesił pracę pieców o mocach około 7 mln ton we Francji, Hiszpanii, Niemczech i Polsce.

Według serwisu Argus Media powrót mocy to wynik nieco większego popytu notowanego od grudnia i wzrostu cen blachy w kręgach. Benchmark w północnozachodniej części Unii Europejskiej skoczył z 602,25 euro za tonę w końcu listopada do 735,5 euro za tonę w końcu stycznia, a we Włoszech (w tym samym okresie) z 602,5 euro do 746,5 euro za tonę.Za kręgi z dostaw na kwiecień huty chcą nawet 780 euro za tonę.

Zamiast dalszego wzrostu cen stali mogą przyjść jednak obniżki

Zdaniem dystrybutorów to zbyt wiele, jak na wciąż niewielki popyt ze strony końcowych odbiorców (zwłaszcza motoryzacji), którzy patrząc na to, co się działo w ostatnim kwartale 2022 roku, mają raczej nadzieję na dalsze obniżki.

Analitycy wskazują także na małą aktywność końcowych użytkowników i przewidują, że w końcu pierwszego kwartału producenci będą musieli jednak obniżyć ceny, zwłaszcza, jeżeli niższe niż zwykle będzie zapotrzebowanie na stal przemysłu motoryzacyjnego.

