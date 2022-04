Wielkie ukraińskie stalownie ruszyły. Chcą wznowić eksport przez polskie porty

Ukraińskie zakłady metalurgiczne ArcelorMittal Krzywy Róg wznowiły produkcję i rozpoczęły wysyłkę produktów do odbiorców zagranicznych - poinformowała ukraińska administracja.

Dyrektor generalny ArcelorMittal Krzywy Róg Mauro Longobardo w rozmowie z telewizją Krivoy Rog zauważył, że po zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa w związku z operacją wojskową na terytorium Ukrainy, prace w sektorze wydobywczym kontynuowano na poziomie 30 proc. normalnej wydajności. Jednocześnie prace w podziemnej kopalni zakładu zostały wstrzymane w obawie przed nagłą przerwą w dostawie prądu.



- Ale po decyzji o uruchomieniu pierwszego pieca DP-6 wydano również nakaz wznowienia pracy w kopalni, ponieważ przedsiębiorstwo znalazło sposób na ochronę ludzi, nawet w przypadku braku prądu - zaznaczył Longobardo.

W eksporcie mają pomóc polskie porty

W tym samym czasie przedsiębiorstwo przeprowadziło inwentaryzację wysłanych produktów, które nie dotarły do ​​​​konsumentów - jest to około 500 tysięcy ton. Produkty zostały częściowo zwrócone lub przekierowane do konsumentów alternatywnymi drogami.



- Teraz najważniejsze są dla nas przegląd i stworzenie nowych tras logistycznych. Dotychczas ponad 80 proc. eksportu odbywało się przez porty. Teraz wysyłamy produkty koleją i szukamy alternatywnych dróg transportu - powiedział szef AMKR.



Jedną z tras wysyłki mogą być polskie porty.



- Firma współpracuje z polskim rządem w kwestiach logistycznych. Z naszych informacji wynika, że Polska ma zarezerwowane zdolności przewozowe dla naszych dostaw - przyznał szef zakładu.