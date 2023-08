Wielkie zyski górniczego giganta wywołały niezadowolenie

Choć największa spółka górnicza na świecie australijska BHP zarobiła na czysto w roku finansowym 2023 ponad 13,42 mld dolarów, to nie wszyscy z tego wyniku są zadowoleni.

We wtorek (22 sierpnia) największy koncern górniczy BHP Group opublikował wyniki finansowe za rok finansowy 2023 (kończy się w połowie obecnego roku). Jak odbierane są rezultaty giganta z Melbourne?

- Zysk i dywidenda spółki były nieco rozczarowujące - mówi agencji Reuters zarządzający portfelem Andy Forster z Argo Investments. Zarazem jednak dodaje, że w obecnej sytuacji wyniki giganta można uznać za satysfakcjonujące.

Sama firma twierdzi, że odnotowała solidny wzrost, choć zysk jest najniższy od roku fiskalnego 2020.

Uzyskane bowiem 13,42 mld dol., jest niższe od zysku z poprzedniego roku fiskalnego aż o 37 proc.

Nic więc dziwnego, że spółka wypłaci także dużo niższą niż przed rokiem dywidendę. Ta wyniesie 80 centów na akcję, rok wcześniej było to 1,75 dol. W praktyce oznacza to, że spółka na dywidendę przeznaczy aż 59 proc. zysków.

Nie przekonało to akcjonariuszy giganta. Do południa (czasu Melbourne) akcje BHP taniały o 1,2 proc. do 42,98 dol. australijskich (1 dolar australijski to około 2,6 zł).

To co cieszy akcjonariuszy potentata to duże nakłady inwestycyjne. Wzrosły one w ciągu roku o 16 proc. do 7,1 miliarda dolarów. BHP spodziewa się, że wydatki te wzrosną do 10 miliardów dolarów w ciągu najbliższych dwóch lat. Pozwoli to na umocnienie się BHP jako lidera w branży górniczej.

Z kapitalizacją sięgającą 180 mld dol. (w przybliżeniu 30 razy wyższa niż polskiego koncernu KGHM) BHP to największy koncern górniczy na świecie. Spółka prowadzi operacje m.in. w Australii oraz obu Amerykach.

W roku fiskalnym 2023 wyprodukowała prawie 1,72 mln ton miedzi, 257 mln ton rudy żelaza, 29 mln ton węgla koksującego i 80 tys. ton niklu.