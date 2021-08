Wielomiliardowe inwestycje ArcelorMittal w zieloną stal z wodoru

W lipcu ArcelorMittal podpisał listy intencyjne z rządami Kanady i Hiszpanii, zapowiadając inwestycje w instalacje do wytwarzania stali metodą bezpośredniej redukcji z wykorzystaniem wodoru. W sumie ich wartość sięgnie niemal 2,2 mld euro, a redukcja emisji CO2 przekroczy 50 proc.

ArcelorMittal zaostrza własne plany redukcji emisji

Produkowana w Gijon stal będzie trafiać do oddalonej o około 250 km huty Sestao, wytwarzającej produkty dla branży motoryzacyjnej i budowlanej. W 2025 roku wykorzystując stal z bezpośredniej redukcji Sestao wyprodukuje 1,6 mln ton stali i stanie się pierwszym na świecie zakładem wytwarzającym „zieloną stal” (bez emisji dwutlenku węgla) w tak dużym wolumenie.W tym wypadku elementem inwestycji jest także zasilana zbudowanymi lokalnie farmami fotowoltaicznymi produkcja zielonego wodoru na miejscu, przez elektrolizę wody. Odnawialne źródła mają także dostarczać energii do pracy pieca elektrycznego.Koncern w połowie lipca podpisał list intencyjny w sprawie budowy tej instalacji z hiszpańskim rządem. Inwestycja ma kosztować około 1 mld euro. Wysokości wsparcia od hiszpańskiego rządu nie podano – informacja mówi tylko, że rząd będzie „dążyć do zapewnienia maksymalnego wsparcia finansowego dla projektu, zgodnie z hiszpańskim ustawodawstwem i przepisami Unii Europejskiej”.Czytaj także: Wodór w hutnictwie to na razie mrzonki Inwestycje w Hiszpanii mają zmniejszyć emisje tamtejszych zakładów ArcelorMittal o połowę, czyli o 4,8 mln ton rocznie. Obydwie instalacje to element redukcji śladu węglowego przez koncern, który do roku 2050 ma zamiar osiągnąć zeroemisyjność. Niedawno firma zaostrzyła cele redukcyjne – do roku 2030 miała zamiar zredukować emisje o 30 proc., a teraz zapowiada redukcję o 35 proc. Globalnie cel ten wynosi dla koncernu 25 proc.Według szacunków ArcelorMittal szacuje jednak, że koszt dochodzenia do tej globalnej redukcji sięgnie 10 mld dolarów i zaznacza, że zrobienie tego przy zachowaniu konkurencyjności, będzie wymagało wsparcia rządowego na poziomie 50 proc. wydatków.