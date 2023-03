Wkrótce rusza remont wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej za ponad pół miliarda złotych

Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć zapowiadana ArcelorMittal Poland modernizacja wielkiego pieca nr 2. Planowana na trzy miesiące inwestycja ma kosztować 720 mln zł i wydłużyć pracę pieca nawet o dwie dekady. To najdroższy i pewnie ostatni remont wielkiego pieca w Polsce.

To będzie największa modernizacja wielkiego pieca przeprowadzana kiedykolwiek w Polsce. Dla ArcelorMittal Poland to także największy projekt inwestycyjny od czasu budowy walcowni gorącej w Krakowie.

Modernizacja zmniejszy wpływ instalacji na środowisko, m.in. przez zmniejszenie emisji pyłów i CO2, a także poprawi niezawodność jej działania.

Trzymiesięczny remont wydłuży działanie wielkiego pieca o kilkanaście do 20 lat.

Firma ArcelorMittal Poland potwierdziła, że na koniec marca planuje zatrzymanie wielkiego pieca nr 2 w swoim dąbrowskim oddziale. To jeden z dwóch pracujących jeszcze w tej hucie, a właściwie w całej Polsce wielkich pieców. Koncern planuje wykonanie wszystkich prac związanych z gruntowną modernizacją pieca w ciągu trzech miesięcy. Koszt przedsięwzięcia to ponad 720 mln zł. Modernizacja wydłuży działanie wielkiego pieca o kilkanaście do 20 lat.

- To będzie największa modernizacja wielkiego pieca przeprowadzana kiedykolwiek w Polsce. Dla ArcelorMittal Poland to także największy projekt inwestycyjny od czasu budowy walcowni gorącej w Krakowie - informuje Frederik Van De Velde, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Nowa inwestycja to odłożony kilka lat temu generalny remont instalacji w Dąbrowie Górniczej

Pierwotnie taki gruntowny remont tego pieca zapowiadano na rok 2018, ale niepewna sytuacja co do przyszłości systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w Unii Europejskiej (EU ETS) spowodowała, że zamiast wydawać 300 mln zł na remont kapitalny AMP przeznaczyło tylko 85 mln zł na prace pozwalające wydłużyć kampanię pieca o 3- 5 lat. Obecnie zdecydowano się na remont kapitalny i znaczną poprawę funkcjonowania całej instalacji w oparciu o nowoczesne technologie.

Oprócz prac standardowo wykonywanych podczas dużych remontów, takich jak m.in. wymiana wyłożenia węglowego w garze pieca, ArcelorMittal Poland poprawi także jego aspekty środowiskowe.

- Dzięki realizacji projektów badawczo-rozwojowych na wielkim piecu powstaną instalacje pilotażowe – zamknięty układ chłodzenia o innowacyjnej konstrukcji chłodnic oraz nowoczesna i proekologiczna oczyszczalnia gazu wielkopiecowego. Wdrożenie tych przedsięwzięć pozwoli na m.in. zwiększenie efektywności wykorzystania wody chłodzącej oraz na zmniejszenie ilości odpadów i dalsze zagospodarowanie gazu wielkopiecowego jako paliwa. W hali lejniczej zabudujemy nowy system odpylania, co przełoży się nie tylko na poprawę warunków pracy pracowników, ale i na niższe emisje pyłowe z instalacji - wyjaśnia Frederik Van De Velde.

Kolejnym działaniem zmniejszającym wpływ pracy pieca na środowisko jest wymiana zestawów dyszowych. Te nowe, dzięki dwóm lancom, będą mogły spalać gaz koksowniczy lub ziemny oraz pył węglowy. To pozwoli firmie zredukować emisje CO2.

Do dąbrowskiego pieca ArcelorMittal dołoży sporo nowoczesnych systemów

Poza aspektami środowiskowymi, ważnym celem modernizacji jest także zwiększenie niezawodności instalacji. Stanie się to dzięki m.in. modernizacji systemu automatyki wraz z instalacją najnowszej generacji sterowników, a także dzięki nowemu systemowi załadunku pieca, który pozwoli na większą kontrolę nad podawaniem materiałów wsadowych.

- Przed hutnictwem ogromne wyzwanie związane z dekarbonizacją. ArcelorMittal chce osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050. Pracujemy nad nowymi technologiami, ale jednocześnie ograniczamy emisje CO2 w obecnie pracujących instalacjach. Należy pamiętać, że stal jest materiałem, bez którego dekarbonizacja innych sektorów gospodarki nie będzie możliwa – wykorzystywana jest nie tylko w zrównoważonym transporcie, ale i do budowy odnawialnych źródeł energii, choćby turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych - komentuje Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland.

- Ta ogromna inwestycja to najlepszy dowód na to, że chcemy nadal rozwijać hutnictwo w Polsce i dekarbonizować nasze procesy - dodaje.

Wielki piec to urządzenie, w którym z rudy żelaza, przy wykorzystaniu koksu jako paliwa, powstaje surówka żelaza. Surówka kadziami torpedo transportowana jest następnie na stalownię, gdzie w konwertorach tlenowych, po dodaniu do niej złomu i innych dodatków, powstaje stal płynna. Ta z kolei na maszynach do ciągłego odlewania stali przetwarzana jest do półproduktów, z których w walcowniach powstają m.in. blachy, szyny kolejowe i tramwajowe, kształtowniki, grodzice i walcówka.