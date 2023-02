Właściciel Huty Częstochowa jest coraz bliżej zagranicznego przejęcia

Węgierska huta Dunaferr kilka dni temu wznowiła pracę wielkiego pieca wygaszonego w 2022 roku. Restartu dokonano przy współpracy specjalistów z Liberty i dzięki dostarczonym przez koncern surowcom.

Po kilkumiesięcznej przerwie wielki piec huty Dunaferr wznowił działalność i ma ją kontynuować w oparciu o surowce dostarczane przez Liberty.

Uruchomiony piec ma zdolność produkcji 800 000 ton surówki rocznie.

Brytyjski koncern deklaruje chęć dalszej współpracy z hutą i zaznacza, że ma już doświadczenie w uruchamianiu nieczynnych zakładów metalurgicznych.

W poniedziałek, 13 lutego, w Dunaferr uruchomiono wielki piec, a wkrótce potem odbył się pierwszy pełnowartościowy spust surówki. Wznowiono także pracę stalowni i walcowni zimnej.

Piec ruszył dzięki surowcom, jakie huta miała jeszcze na stanie, ale aby można było kontynuować produkcję Liberty przesłało do huty 25 wagonów rudy żelaza, prawdopodobnie z huty w Ostrawie. Od grudnia wspiera także dostawami węgla należącą do huty koksownię. Hutę wspomaga również węgierski rząd, zapewniając środki na wynagrodzenia (na pół roku) i gwarantując dostawy energii.

Według serwisu Argus Media przedstawiciele koncernu podpisali z hutą umowę konsultacyjną i w zakładzie można spotkać specjalistów z Liberty. Według węgierskich mediów w czwartek, 17 lutego, w hucie pojawił się Sanjeev Gupta, prezes Liberty Steel Group. Towarzyszyli mu m.in. Sandip Biswas, dyrektor generalny Liberty Primary Steel i Ajay Aggarwal, prezes Liberty Steel Group na Europę.

Sanjeev Gupta deklaruje chęć dalszej współpracy z Dunaferrem

Podczas konferencji prasowej Sanjeev Gupta stwierdził, że wspólne prace zespołów Dunaferr i Liberty związane z przygotowaniem produkcji trwały już kilka tygodni, a dalsze wspólne działania mają zapewnić hucie usprawnienie produkcji i długofalową przyszłość.

W opublikowanym komunikacie Sanjeev Gupta stwierdza, że Liberty podzieliła się swoim doświadczeniem i przyczyniła do wznowienia pracy huty. Zrobiono to na zasadzie kontraktowej, ale w celu zapewnienia zakładowi stabilnej przyszłości konieczne są dalsze środki i Liberty zobowiązuje się do wykorzystania swojego doświadczenia, by zapewnić hucie stabilną przyszłość. Przypomniano przy tym, że Liberty ma już doświadczenie w stabilizowaniu sytuacji niedofinansowanych hut oraz poprawianiu ich sytuacji operacyjnej, handlowej i finansowej. Zapewne odnosi się to m.in. do hut w Wielkiej Brytanii czy polskiej Huty Częstochowa.

Liberty Steel ma też własne problemy finansowe

Trzeba jednak przypomnieć, że Liberty Steel, który faktycznie szybko się rozwinął przejmując upadające zakłady w kilku krajach Europy - ale także zestaw 11 zakładów, które ArcelorMittal musiał sprzedać, by móc przejąć włoską hutę Ilva - ma poważne problemy finansowe, od kiedy w kwietniu 2021 roku upadł zapewniający koncernowi finansowanie fundusz Greensill Capital. Na razie problemy te dotykają jednak przede wszystkim zakłady w Europie zachodniej. Już po upadku Greensill koncern kupił Hutę Częstochowa i wznowił jej działanie.

Dunaferr ma dwa wielkie piece o łącznej mocy 1,4 mln ton stali rocznie. Mniejszy został wyłączony w sierpniu ubiegłego roku w związku z niskim popytem i wysokimi kosztami. Drugi przestał pracować 16 września. Według niedawnych doniesień prasy pierwszy z wyłączonych pieców ma być już niezdatny do ponownego uruchomienia, co mogło przyspieszyć prace nad restartem drugiego z pieców, który ma możliwość wyprodukowania 800 000 ton surówki rocznie.

Może to oznaczać, że huta będzie potrzebowała nie tylko surowca do pieca, ale także dodatkowego wsadu dla swoich walcowni, których moce sięgają 2 mln ton rocznie. Według najnowszych doniesień Argus Media Liberty miało zobowiązać się do wysłania Węgrom 10 000 ton slabów ze swojej huty Galati, co dla samego Liberty może być impulsem do wznowienia pracy pieców w tej rumuńskiej hucie. Podobno mają znowu ruszyć na przełomie lutego i marca. Zarówno piece w Galati, jak i w hucie Dunaferr były jednymi z ofiar sytuacji na europejskim rynku stali w drugiej połowie 2022 roku – wysokie koszty i niski popyt spowodowały, że tymczasowo były wyłączane piece w wielu europejskich hutach.

Węgierska huta od lat ma kłopoty, a od grudnia pozostaje w stanie likwidacji

Węgierski Dunaferr należał ostatnio do koncernu ISD i od dawna nie radził sobie na rynku, co częściowo mogło wynikać z bałaganu decyzyjnego, związanego m.in. z brakiem porozumienia między akcjonariuszami – w połowie ukraińskimi, a w połowie rosyjskimi. Węgierskie media pisały, że zakład wykazywał straty i prowadził produkcję na 30 proc. mocy nawet w czasie wysokiego popytu i dobrych cen.

W grudniu huta została postawiona w stan likwidacji, a zarządzanie nią przejął syndyk, który rozpoczął poszukiwania nowego właściciela. Oprócz Liberty wśród zainteresowanych jest także ukraiński Metinvest, który stracił znaczną ilość swoich mocy produkcyjnych na skutek wojny. W zniszczonym i zajętym przez Rosjan Mariupolu koncern miał dwie huty.