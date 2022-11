Właściciel huty Częstochowa kupuje i przenosi zakład. Tak jest taniej

Liberty Steel podpisało porozumienie z koreańską KG Group w sprawie elementów wyposażenia huty KG Steel w Dangjin. Koncern chce przenieść dwa piecie elektryczne, dwa COS-y i walcownię do Rumunii, bo to szybsze i tańsze niż budowanie nowych.

Liberty przejęło huty w Ostrawie i rumuńskim Galati w ramach pakietu aktywów, których musiał się pozbyć ArcelorMittal, by móc nabyć hutę Ilva w Tarencie. Koncern zapowiedział, że obydwie huty, obecnie pracujące na wielkich piecach, przetwarzających rudę żelaza i koks, zostaną przekształcone w huty wykorzystujące piece elektryczne, w których topi się złom.

W lipcu tego roku Liberty podpisało z firmą Danieli kontrakt na budowę w Ostrawie dwóch dwustutonowych, hybrydowych pieców elektrycznych. Inwestycja o wartości 350 mln euro ma zmniejszyć emisję CO2 o 80 proc. Dwa piece o łącznej mocy produkcyjnej 3,5 mln ton rocznie mają ruszyć w 2025 roku.

Liberty planuje zmienić wielkie piece w Galati na instalację DRI

Jeszcze w czerwcu 2020 roku Liberty podpisało z rumuńskim rządem, firmą gazową Romgaz i bankiem EximBank Romania porozumienie zakładające budowę w Galati instalacji bezpośredniej redukcji DRI o mocy 2,5 mln ton rocznie i dwóch pieców elektrycznych, które żelazo z instalacji DRI będą przerabiały na stal. Łączna moc produkcyjna huty miała zostać zwiększona do 4 mln ton.

Wygląda na to, że kwestia pieców elektrycznych i zwiększenia mocy właśnie została rozwiązana. Przynajmniej częściowo. Liberty podpisało umowę kupna huty w Dangjin i zapowiedziało przeniesienie dwóch 160-tonowych pieców elektrycznych, dwóch linii ciągłego odlewania cienkich kęsisk oraz walcowni gorącej. Zdolność produkcji płynnej stali to 3 mln ton, zaś wyrobów gotowych 2,85 mln ton.

Koncern zapewnia, że piece z Dangjin pod względem kluczowych wskaźników wydajności, efektywności energetycznej, kosztów, asortymentu, elastyczności operacyjnej oraz emisji CO2 mają potencjał „do produkcji stali zgodnie z najwyższymi standardami w sektorze”.

Przeniesienie istniejących pieców jest szybsze i tańsze niż budowa nowych

Według komunikatu Liberty Steel przeniesienie urządzeń z Korei do Rumunii pozwoli firmie na „przejście do produkcji z wykorzystaniem wysokosprawnych, niskoemisyjnych elektrycznych pieców łukowych kilka lat wcześniej niż planowano i po znacznie niższych kosztach, w porównaniu z rozważanymi opcjami”. Kwoty transakcji nie podano.

KG Steel to dawny Dongbu Steel – piąty co do wielkości producent stali w Korei Południowej. Wierzyciele od 2013 do 2019 roku starali się sprzedać firmę. Nabyła ją ostatecznie KG Group, związana z największym w Korei producentem nawozów Kyunggi Chemicals. KG Group w chwili nabycia Dongbu Steel miała w portfolio 15 firm, z koreańskim oddziałem KFC włącznie.

Piece huty w Dangjin mogą sfinansować przejęcie koreańskiego producenta SUV

Huta w Dangjin była najstarszym zakładem Dongbu, uruchomionym w 1999 roku. Według danych Global Energy Monitor piece elektryczne huty mają w sumie moc 4,0 mln ton. Jeżeli tak, to Liberty przejmuje tylko część jej potencjału. Nie byłaby to nowość dla Dongbu. Już w 2016 roku media donosiły o rozmowach z irańskim kontrahentem dotyczących sprzedaży jednego z pieców elektrycznych huty.

Zakład został później przejęty przez KG Group, która chciała go restrukturyzować i rozwijać produkcję. Obecna decyzja może być wynikiem innych decyzji finansowych grupy, która mogła nagle poczuć potrzebę pozyskania nowych środków. Latem tego roku kupiła ona 61 proc. udziałów w zadłużonym koncernie motoryzacyjnym SsangYong, specjalizującym się w produkcji samochodów SUV. Według Agencji Yonhap wartość tej transakcji to 950 mld wonów (708 mln dolarów).