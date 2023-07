Spółka należąca do Liberty Steel, właściciela m.in. Huty Częstochowa, wygrała przetarg na węgierską hutę Dunaferr. Zapłaci za nią 55 mln euro, ale to dopiero początek wydatków. Nowy właściciel musi zmodernizować hutę i znaleźć dla niej produkcję z wyższą marżą.

Do walki o Dunaferr stanęło 5 podmiotów, ale 3 oferty odrzucono od razu.

Liberty było uważane za faworyta wyścigu, ponieważ od ponad pół roku wspierało hutę i jako dzierżawca prowadziło jej działalność.

Nowy właściciel będzie musiał zmodernizować hutę, wprowadzić produkty o wyższej marży i zmienić produkcję na "zieloną" stal.

Węgierski Sąd Metropolitalny w Cégközlöny postanowił, że zwycięzcą przetargu na przejęcie węgierskiej huty Dunaferr została spółka Liberty Steel Central Europe Kft. Do przetargu na zakup huty, postawionej w końcu 2022 roku w stan likwidacji (w grudniu zakład przerwał produkcję, choć wielkie piece stanęły już wcześniej, ale oficjalna data rozpoczęcia likwidacji to 5 stycznia 2023 roku), stanęło 5 podmiotów, ale oferty trzech, w tym Metinvestu, zostały odrzucone.

Na placu zostały oferty Vulcan Steel, powiązanej z indyjską firmą Jindal oraz Liberty, która od samego początku była uznawana za faworyta postępowania.

Kiedy w grudniu 2022 roku upadającą hutę postawiono w stan likwidacji, by móc przejąć ją od dotychczasowych ukraińsko-rosyjskich właścicieli, to Liberty zapewniło dostawy węgla do koksowni, umożliwiając dalszą pracę tej jednostki i zapobiegając jej zniszczeniu. Wkrótce także Liberty zostało na trzy miesiące dzierżawcą huty. Okres dzierżawy później wydłużono, ale skończył się on z końcem czerwca.

Przejęcie huty Dunaferr to dopiero początek koniecznych wydatków

Przypomnijmy, że Liberty w 2021 roku wygrało przetarg i przejęło Hutę Częstochowa, która wcześniej upadła będąc jeszcze własnością ISD. Ta ukraińska spółka była także współwłaścicielem Dunaferr. Początkowo nawet właścicielem, ale po kryzysie w końcu pierwszej dekady XXI wieku wsparł ją jeden z rosyjskich banków, stając się współwłaścicielem huty.

Zakład miał problemy z utrzymaniem odpowiedniego poziomu zamówień i produkcji, a po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej współpraca wspólników stała się praktycznie niemożliwa. Ostatecznie rząd węgierski zdecydował o postawieniu huty w stan likwidacji i uchwalił specjalne przepisy pozwalające na sprzedaż spółki.

Liberty da za Dunaferr niewiele więcej niż wynosiła cena minimalna, ustawiona na 20,5 mld forintów, czyli ok. 52,859 mln euro. To jednak dopiero uruchomi finansową lawinę, potrzebną do utrzymania huty. Przede wszystkim, według serwisu Duol zakład ma do spłacenia 36,7 mld forintów, czyli ok 98 mln euro opłat środowiskowych, a także zaległości w regulowaniu opłat za emisję CO2.

Poza tym Liberty będzie musiało zapłacić za uzyskanie oficjalnych zezwoleń na prowadzenie działalności, a także przejąć i co najmniej przez kilka miesięcy utrzymać załogę liczącą 3450 osób. Według prasy ich miesięczne utrzymanie to 44,8 mln dolarów miesięcznie. Zostało podane do publicznej wiadomości, kiedy te zobowiązania przejął węgierski rząd.

W ciągu kilku lat trzeba będzie podjąć decyzję o zastąpieniu wielkich pieców

Stając do przetargu oferenci musieli także zobowiązać się do zmodernizowania huty, przestawienia jej na bardziej wysokomarżowe produkty, a przede wszystkim zapewnienia jej przyszłości po tym, jak w 2027 roku stracą ważność pozwolenia środowiskowe na wielkopiecową produkcję stali. Biorąc pod uwagę trend odchodzenia od technologii opartych o węgiel raczej trudno się spodziewać wydłużenia okresu ich obowiązywania czy też wystawienia nowych.

Prawdopodobnie więc huta będzie musiała w miejsce wielkich pieców zbudować nowe, elektryczne. Jak przed kilkoma miesiącami powiedział węgierskiej prasie Robert Moger, jeden z menedżerów pracujących w Dunaferr, sama budowa pieców elektrycznych to koszt 100 mld forintów (ok. 1,24 mld złotych).

Dwa wielkie piece Dunaferr mogły w sumie wyprodukować ponad 1,3 mln ton stali rocznie, ale moce produkcyjne walcowni huty sięgają 2 mln ton.