Właściciel Huty Częstochowa wygasza piec w nowo przejętym zakładzie

Brytyjska firma Liberty Steel, będąca też właścicielem Huty Częstochowa, wygasi jedyny działający wielki piec w kupionej niedawno węgierskiej hucie Dunaferr. Przez wysokie koszty i niskie ceny stali produkcja stała się nieopłacalna.

Liberty nie określiła potencjalnego czasu wznowienia pracy pieca nr 2 w Hucie Dunaferr. Piec nr 1 jest już trwale wyłączony i niezdatny do ponownego uruchomienia.

Po wygaszeniu wielkiego pieca węgierska huta będzie pracowała w oparciu o materiały sprowadzane z huty Liberty w Rumunii.

Liberty kupiła postawioną w końcu grudnia 2022 w stan likwidacji węgierską hutę w połowie lipca płacąc za nią 55 mln euro.

Liberty Steel poinformowało załogę węgierskiej huty Dunaferr o konieczności wygaszenia ostatniego działającego jeszcze w tym zakładzie wielkiego pieca. Procedura ma się rozpocząć w czwartek (10 sierpnia), a czas trwania przestoju nie został określony. Według Argus Media i serwisu hvg.hu informacje te podano na wtorkowym spotkaniu z załogą huty.

Firma motywuje ten krok tym, że produkcja stali ma być obecnie nieopłacalna ze względu na wysokie koszty w połączeniu z niskimi cenami stali i słabym popytem. Według Argus Media rzecznik Liberty nie chciał komentować informacji o planowanym wyłączeniu i ewentualnym okresie, w którym wielki piec miałby być wyłączony.

Do Dunaferr jedzie już pierwszy transport slabów z huty Liberty w Rumunii

Według serwisu duol.hu walcownie huty będą teraz pracowały w oparciu o materiał sprowadzany z huty Liberty w Gałaczu (Galati). Pierwszy transport 100 000 ton miał już wyjechać z Rumunii 29 lipca, by dotrzeć do huty w 13 sierpnia. Według hvg.hu to wielkość wystarczająca walcowniom na miesiąc pracy.

Argus przypomina, że walcownie huty Dunaferr już wcześniej pracowały na slabach dostarczanych przez Liberty z huty w Gałaczu. Z drugiej strony trafia do tej huty koks wytwarzany w koksowni Dunaferr, która według serwisu ma kontynuować pracę mimo zamknięcia wielkiego pieca właśnie po to, by zaopatrywać rumuńską hutę Liberty.

Węgierski Dunaferr od lat miał problemy z utrzymaniem rentownej produkcji, a działanie spółki po 24 lutego ubiegłego roku zdecydowanie utrudniało to, że była wspólną własnością podmiotów z Ukrainy i Rosji, które przestały się ze sobą dogadywać.

Liberty pomagało hucie Dunaferr przetrwać do zmiany właściciela

W grudniu 2022 roku huta została postawiona w stan likwidacji. Walcownie i wielkie piece już wcześniej wyłączono. Działała jeszcze koksownia, której ze względów technologicznych nie można czasowo wyłączyć, a jedynie trwale zlikwidować. Chcąc uniknąć tej likwidacji węgierski rząd poprosił o pomoc Liberty, które zaopatrywało koksownię w węgiel koksowy. W późniejszym okresie Liberty zarządzało spółką. Uruchomiono walcownie, a także jeden z dwóch wielkich pieców.

Wielki piec nr 1 był wyłączony tak długo, że został trwale uszkodzony i raczej nigdy już nie ruszy. Dni wielkich pieców w Dunaferze zdają się i tak być już policzone, bo obecne pozwolenia środowiskowe kończą się w 2027 roku i raczej nie zostaną odnowione.

Hutę czeka w najbliższych latach zmiana technologii i odejście od wielkich pieców

Zmiana technologii w hucie to jedno z zadań nowego właściciela, którym zostało właśnie Liberty. Brytyjska spółka kupiła węgierską hutę za 55 mln euro (20,9 mld forintów), zobowiązując się przy tym m.in. do zmiany jej technologii. Serwis telex.hu przypomina jednak, że Liberty musiało od razu wpłacić jeszcze 37 mld forintów, by „odtworzyć” utracone zezwolenia środowiskowe.

Liberty w połowie lipca wygrało przetarg na przejęcie huty Dunaferr, w którym konkurowało z firmą Vulcan Steel, powiązaną z indyjskim koncernem Naveen Jindal. Wśród ofert odrzuconych na wcześniejszym etapie była oferta ukraińskiego Metinvestu, który wartość huty szacował nawet na 200 mln euro.