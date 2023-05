Właściciel Huty Częstochowa z szansami na przejęcie dużego zakładu na Węgrzech

Węgierski rząd do dziś (4 maja) czeka na oferty przejęcia huty Dunaferr. Chętni muszą złożyć bezzwrotną kaucją w wysokości 4 mln euro. Największe szanse wydaje się mieć Liberty, właściciel m.in. Huty Częstochowa. Zainteresowanych ma być jednak więcej.

W końcu ubiegłego roku huta Dunaferr została postawiona w stan likwidacji.

Obecnie zakładem zarządza Liberty, które ma umowę do końca czerwca.

Według jednego z menedżerów Dunaferr nabywca będzie musiał zainwestować w modernizację huty ponad 1 mld euro.

Wspomniane 4 mln to nie koniec wpłat. Według serwisu Argus Media w czerwcu, kiedy ma się odbyć przetarg, chętni będą musieli wpłacić jeszcze kaucję podlegającą zwrotowi.

Dunaferr to huta przez lata należąca do ukraińskiego koncernu ISD, ale mająca także rosyjskich udziałowców. Konflikt między obydwoma stronami narastał od kilku lat, a w ubiegłym roku, po wybuchu wojny i objęciu rosyjskich firm i banków sankcjami praktycznie sparaliżował zakłady. Od początku III kwartału do lutego tego roku huta praktycznie nie pracowała. Utrzymywano temperaturę w koksowni, której wychłodzenie oznaczałoby konieczność likwidacji. Od strony formalnej zakład postawiono w stan likwidacji.

W grudniu węgierski rząd poprosił o pomoc Liberty Steel, które zaczęło dostarczać węgiel do koksowni, a z czasem także wspomogło uruchomienie kolejnych wydziałów huty. Węgierski rząd wypłaca pensje pracownikom (unijne organy jeszcze nie zdecydowały, czy ta pomoc publiczna jest dozwolona) i do marca gwarantował ceny energii. Obecnie firma musi kupować ją na rynku.

Dunaferr wymaga całkowitej zmiany stosowanych technologii

Dunaferr to huta surowcowa, dysponująca spiekalnią, koksownią, dwoma wielkimi piecami i dwoma konwertorami o łącznej mocy 1,6 mln ton stali rocznie. Wiadomo już jednak, że wielki piec nr 1, wyłączony latem 2022 roku już nie nadaje się do powtórnego uruchomienia. Działa wielki piec nr 2, a także walcownie: zimna i gorąca. Według prasy obecne licencje środowiskowe wygasają w 2027 roku i dla technologii wielkopiecowej nie zostaną już odnowione. Oznacza to, że nabywca będzie musiał w ciągu kilku lat zainwestować w przestawienie huty na piece elektryczne.

Robert Moger, dyrektor generalny węgierskiego stowarzyszenia producentów stali MVAE, a przy tym dyrektor ds. RMS i HR w Dunaferr, ocenił w jednym z podcastów, że zmiana technologii i „zazielenienie” produkcji huty będzie wymagało zainwestowania w najbliższych latach około 1 mld euro. Dodał przy tym, że będzie to wymagało inwestycji w energetykę, ponieważ huta będzie wówczas potrzebowała rocznie tyle energii, ile węgierska elektrownia atomowa Paks wytwarza miesięcznie, a więc rodzi się tym większa potrzeba budowy drugiej takie elektrowni i rozbudowy OZE.

Wśród zainteresowanych firm są podmioty z Europy i Azji

Zainteresowanie przejęciem Dunaferr sygnalizował ukraiński Metinvest, a także Liberty. Ten pierwszy chciał to zrobić samodzielnie, a Liberty do spółki z węgierskim rządem. Według węgierskiego serwisu Dunajvaros wśród zainteresowanych jest także indyjski Jindal Steel, który już ma w sumie moce produkcyjne pozwalające na wyprodukowanie 39 mln ton stali rocznie i zatrudnia 100 000 pracowników. Właściciel firmy, Naveen Jindal miał zapewnić przedstawicieli związków zawodowych zakładu, że chce wystartować w przetargu.

Wśród zainteresowanych media wymieniają także chińską firmę Hesteel, posiadającą m.in. hutę Zelezara Smederevo w Serbii, a także szwajcarską firmę Duferco i konsorcjum z Kazachstanu.

Metinvest zapowiada chęć przejęcia huty i jej modernizacji

Ukraiński Metinvest, który stracił dwie huty w zajętym przez Rosjan Mariupolu (m.in. Azovstal, o który toczyły się długie walki, co spowodowało zniszczenie zakładu), jest zainteresowany odbudową części utraconych mocy. Metinvest jest w stanie zapewnić hucie dostawy surowców (rudy żelaza i węgla koksującego), które wcześniej były przeznaczone dla utraconych aktywów. Metinvest już wcześniej był jedną z firm dostarczających Dunaferr te surowce.

W liście wysłanym do węgierskiego rządu na początku tego roku Metinvest zapowiadał zainwestowanie 150 mln euro w przywrócenie produkcji i utrzymanie jej na poziomie co najmniej 60 proc. wykorzystania mocy, a także przeprowadzenie inwestycji wymaganych do zredukowania emisji CO2 huty o 55 proc. do roku 2030.