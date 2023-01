Właściciel Huty Częstochowa zamyka trzy zakłady w Anglii

Liberty Steel podejmuje kolejne kroki w restrukturyzacji firmy. Kończy produkcję w trzech zakładach i ogranicza w czwartym. W tle wysokie ceny energii, które powodują, że wytwarzanie stali w piecach elektrycznych stało się nieopłacalne. Jeżeli to się zmieni, produkcja ma wrócić.

Liberty Steel UK wstrzymuje pracę w trzech zakładach i ogranicza produkcję w piecach elektrycznych huty w Rotherham.

Koncern chce się skoncentrować na wysokomarżowych wyrobach dla przemysłu lotniczego, energetycznego i inżynieryjnego.

Restrukturyzacja ma dotknąć 440 pracowników, przy czym Liberty zapowiada zapewnienie im możliwości przekwalifikowania w ramach grupy.

Liberty Steel poinformowało o konieczności wygaszenia produkcji w zakładach w West Bromwich, Newport i Tredegar. W Rotherham zmniejszone będzie wytwarzanie stali w piecach elektrycznych, a tamtejsze walcownie, podobnie jak zakłady w Scunthorpe i Dalzell, w większym stopniu będą pracować, wykorzystując importowane slaby (półprodukt hutniczy przeznaczony do dalszego walcowania).

W komunikacie Liberty Steel UK podało, że skoncentruje się na produkcji stali stopowej o wysokiej wartości w zakładach Specialty Steel UK (SSUK) w Rotherham, Stocksbridge i Brinsworth, obsługujących strategiczne łańcuchy dostaw dla przemysłu lotniczego, energetycznego i inżynieryjnego. SSUK zwiększy produkcję o wysokiej wartości, mając na celu osiągnięcie progu rentowności we wrześniu. Koncern miał też wstrzymać proces sprzedaży zakładów w Stocksbridge i Brinsworth.

Mimo inwestycji Liberty Steel produkcja części asortymentu stała się nieopłacalna

Według komunikatu spółki mimo zastrzyku 200 mln funtów produkcja części asortymentu w Rotherham i innych zakładach stała się nieopłacalna z powodu wysokich cen energii i niskich cen importowanych odpowiedników tych produktów, pochodzących z krajów, w których producenci nie muszą płacić tak wysokich kosztów ochrony środowiska i klimatu, jak w Wielkiej Brytanii.

Koncern zapowiada, że ograniczenie produkcji stali w piecach jest tymczasowe, wprowadzone na czas, gdy warunki rynkowe są niekonkurencyjne. Spółka deklaruje, że jej długoterminowym celem jest przekształcenie Rotherham w hutę, wytwarzającą rocznie 2 mln ton zielonej, czyli nieuciążliwej ekologicznie stali.

Liberty Steel deklaruje, że chce uniknąć redukcji, ale zatrudnienie spada

Firma deklaruje, że chce wznowić produkcję w zatrzymanych zakładach, „gdy pozwolą na to warunki rynkowe i operacyjne”. Przyznaje, że wprowadzane zmiany mogą mieć wpływ na 440 miejsc pracy, ale deklaruje także, że nie będzie zwalniać ludzi, lecz poszuka dla nich innych miejsc w ramach mechanizmu Workforce Solutions, zmierzającego do „zatrzymania, ponownego rozmieszczenia i przekwalifikowania współpracowników, których to dotyczy”.

Zapewnia przy tym, że pracownicy utrzymają dotychczasowe poziomy wynagrodzeń, a jeżeli warunki rynkowe pozwolą i ponownie uruchomi zamykane zakłady, będą mogli do nich wrócić na poprzednich warunkach.

- Chociaż spodziewamy się, że nasze działania będą miały niestety wpływ na pozycję niektórych naszych pracowników, zapewnimy poziom gwarantowanego wynagrodzenia i możliwości oddelegowania za pośrednictwem naszego unikalnego programu Workforce Solutions jako alternatywy dla zwolnień - potwierdził i zapewnił Jeffrey Kabel, dyrektor ds. transformacji w Liberty Steel Group.

Uruchomiony w 2020 roku mechanizm Workforce Solutions działa poprzez „zapewnienie każdemu pracownikowi dotkniętemu zwolnieniem oferty gwarantowanej płacy minimalnej (równowartość 20 godzin tygodniowo) oraz możliwości zarobienia pełnego wynagrodzenia w przypadku przeniesienia”.

Liberty podkreśla, że te kroki są konieczne z punktu widzenia istnienia całości firmy, która zatrudnia w Wielkiej Brytanii 1900 pracowników bezpośrednio, a 5000 - licząc z podwykonawcami. Serwis Guardian przypomniał przy okazji, że jeszcze w kwietniu ubiegłego roku koncern podawał, że zatrudnia w Wielkiej Brytanii 3000 osób. Oczywiście mówił o tym jeszcze przy okazji zapowiedzi restrukturyzacji i zwolnień.

Związki zawodowe wzywają do zmiany cen energii dla przemysłu

Cytowany przez BBC Alun Davies z reprezentującego hutników związku zawodowego Community stwierdził, że od upadku Greensill Capital (zapoczątkował problemy finansowe Liberty), związki wspierały koncern, ale w planach, które wówczas im przedstawiono, nie było likwidacji żadnego zakładu. Davies wezwał rząd do zapewnienia przemysłowi energii w cenach zapewniających konkurencję na rynku.

Poseł Stephen Kinnock z Partii Pracy, przewodniczący międzypartyjnego zespołu parlamentarnego ds. stali, powiedział BBC, że trzeba się wreszcie przebudzić i zdać sobie sprawę ze znaczenia przemysłu stalowego.

- W nadchodzących dekadach świat będzie zużywał więcej stali niż obecnie, a w czasie inwazji Putina i agresywnej polityki Chin desperacko potrzebujemy mocy produkcyjnych hutnictwa w Wielkiej Brytanii - podkreślił.