Właściciel huty w Zawierciu zbuduje nowy zakład w USA

Koncern CMC, właściciel m.in. huty w Zawierciu, otrzymał pozwolenie na budowę kolejnej mikro huty w Stanach Zjednoczonych. Budowa ma ruszyć jeszcze tego lata, a produkcja w roku 2025.

Mając pozwolenie w ręku i sfinalizowany zakup gruntu, możemy teraz rozpocząć budowę - powiedziała Barbara Smith, prezes zarządu CMC.

Huta CMC West Wirginia ma produkować do 500 000 ton wyrobów i kosztować 450 mln dolarów.

CMC ma obecnie 7 mini hut (jedną w Polsce, resztę w USA) i 3 mikrohuty, z czego jedną jeszcze w końcowym stadium budowy.

Firma CMC poinformowała, że Departament Ochrony Środowiska Zachodniej Wirginii przyznał jej pozwolenie, które umożliwia rozpoczęcie budowy czwartej zaawansowanej technologicznie mikro huty na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

- Otrzymanie tego pozwolenia jest ważnym kamieniem milowym w naszym projekcie mikro huty Steel West Virginia. Mając pozwolenie w ręku i sfinalizowany zakup gruntu, możemy teraz rozpocząć budowę, aby osiągnąć docelową datę oddania do użytku w kalendarzu 2025 - powiedziała Barbara Smith, dyrektor generalny i prezes zarządu CMC.

Według założeń nowa mikrohuta dołoży do EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) firmy 70-80 mln dolarów rocznie. W prezentacji wyników trzeciego kwartału roku finansowego 2023, który skończył się 31 maja tego roku, rozpoczęcie budowy huty planowano na lato tego roku.

Mikrohuty mają produkować do 500 000 ton stali

CMC ma obecnie 7 mini hut (jedną w Polsce, resztę w USA) i 3 mikrohuty, z czego jedną jeszcze w końcowym stadium budowy. Pojęcie mini huty pojawiło się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy zaczęto stawiać huty oparte o piece elektryczne mogące produkować rocznie ok. 500 000 ton stali. Chodziło o budowanie stosunkowo tanich, zabierających mniej miejsca i potrzebujących mniejszej obsługi hut, wykorzystujących lokalne zasoby złomu (w teorii miały eksplorować obszar w promieniu 250 km od zakładu).

Z czasem mini huty zaczęły rosnąć i dziś mają moce produkcyjne sięgające od 500 000 do 3 mln ton. Pojawiła się więc kolejna koncepcja małych, niskokosztowych zakładów - mikro i nano hut, których piece mają moce od 200 000 do 500 000 ton.

Wkład mikro huty w wynik EBITDA koncernu ma wynosić 70-80 mln dolarów rocznie

Mikro huta, której budowę CMC będzie wkrótce kończyć znajduje się w Arizonie, czyli w zachodniej części USA. Ma produkować rocznie 500 000 ton wyrobów, w tym 150 000 ton prętów. Produkcja na rynek ma się rozpocząć w ostatnim kwartale tego roku, a szacowany wkład w wynik EBITDA koncernu ma wynosić 70-80 mln dolarów rocznie.

CMC West Wirginia ma się znajdować w hrabstwie Berkeley. Zakład ma produkować do 500 000 ton wyrobów, m.in. prętów zbrojeniowych i zatrudniać do 230 osób w pełnym wymiarze godzin. Koszt inwestycji to 450 mln dolarów (bez uwzględnienia zachęt).