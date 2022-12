Właściciel największej polskiej huty uspokaja. Wielki piec ma jeszcze zapłonąć

Zapewniamy, że wielki piec nr 3 zostanie z pewnością przywrócony do pracy przed planowanym remontem wielkiego pieca nr 2 - podaje ArcelorMittal Poland (AMP). W ten sposób odniosła się do wczesniejszych doniesień NSZZ Solidarność.

NSZZ Solidarność donosi, że pracownicy huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej obawiają się powtórki scenariusza z krakowskiej huty koncernu, gdzie kilka lat temu tymczasowe zatrzymanie wielkiego pieca skończyło się jego trwałym wygaszeniem.

Wielki piec nr 3 nie działa, a związki boją się, że potrwa to dłużej

- Na przełomie listopada i grudnia zarząd poinformował nas, że wielki piec nr 3 zostanie ponownie uruchomiony między 10 a 20 grudnia. Teraz dowiedzieliśmy się, że ma to nastąpić na początku stycznia, ale konkretna data nie padła. To zaczyna przypominać sytuację z krakowskiego oddziału AMP, gdzie w 2020 roku ponowne uruchomienie wielkiego pieca również przekładano kilka razy, a ostatecznie został on definitywnie zatrzymany - mówi Lech Majchrzak, przewodniczący NSZZ Solidarność w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

Więcej o sprawie można przeczytać pod poniższym linkiem.

ArcelorMittal Poland: z pewnością przywrócony do pracy przed planowanym remontem wielkiego pieca nr 2

"Na początku września informowaliśmy, że zostaliśmy zmuszeni dostosować nasz poziom produkcji do trudnej sytuacji na rynku spowodowanej m. in. spowolnieniem gospodarczym, wysokimi cenami energii. W związku z tym ogłosiliśmy tymczasowe wstrzymanie pracy wielkiego pieca nr 3, mając nadzieję na jak najszybsze jego ponowne uruchomienie. Od tego czasu bacznie obserwowaliśmy rynek i prognozy w zakresie możliwego wzrostu popytu, długo oczekiwanej poprawy aktywności w Europie. Niestety tak się jeszcze nie dzieje. I nie widzimy żadnych oznak ożywienia rynku w nadchodzących tygodniach. Nadal widzimy, że nasz portfel zamówień utrzymuje się poniżej poziomu pracy technologicznego minimum dwóch wielkich pieców" - czytamy w komunikacie ArcelorMittal Poland.

"Niestety, z tych powodów nie będziemy mogli wznowić pracę wielkiego pieca nr 3 przed końcem tego roku. Nadal jesteśmy cały czas przygotowani na to ponowne uruchomienie, jednak dokładna data będzie zależała od sytuacji rynkowej" - dodaje spółka.

ArcelorMittal Poland podkreśla, że kontynuuje przygotowania do pracy dwoma wielkimi piecami, a wielki piec nr 3 zostanie z pewnością przywrócony do pracy przed planowanym remontem wielkiego pieca nr 2.

- Nie zakładamy scenariusza, że dwa piece równocześnie nie będą pracować. Po postoju, remoncie oba piece będą działać - wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Monika Olech z ArcelorMittal Poland.

- Pracownicy mogą spać spokojnie i w żadnym wypadku nie obawiać się o pracę. Podpisane porozumienie nadal obowiązuje, jest w mocy - dodaje.