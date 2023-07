Właściciel polskiej huty bliżej kolejnego przejęcia. Musi jednak poczekać

Rząd Węgier wydłużył do 14 lipca termin składania ofert na hutę Dunaferr. Na razie w grze pozostają dwaj oferenci - Liberty Steel i Vulcan Steel, powiązana z indyjską firmą Jindal.

Poprzedni termin składania ofert minął 30 czerwca tego roku. Oferty złożyły w tym czasie dwie wymienione wyżej firmy, a także Metinvest, Trasteel Trading Holding i Trinec Property. Trzy ostatnie oferty zostały jednak odrzucone.

Nowy właściciel huty musi spełnić kilka warunków

Węgierski rząd stara się uratować upadającą hutę Dunaferr. Oferenci mają utrzymać produkcję, z wytwarzaniem stali włącznie, a także wynagrodzenie dla wszystkich pracowników w obecnej wysokości. To ostatnie oznacza miesięcznie wydatek 44,8 mln dolarów miesięcznie, co obecnie robi węgierski rząd. Nowy właściciel będzie także musiał wziąć na siebie koszty dostosowania huty do "zielonej" produkcji stali. Obecne pozwolenia środowiskowe dotyczące produkcji wielkopiecowej kończą się w 2027 roku. Biorąc pod uwagę odejście od technologii węglowych wymuszane przez unijne przepisy, nowe nie zostaną udzielone. Nowy właściciel będzie musiał szukać alternatywnych rozwiązań.

Liderem wyścigu wydaje się Liberty, które od grudnia ubiegłego roku pomaga węgierskiemu rządowi utrzymać hutę w stanie technicznym pozwalającym na wznowienie pełnej produkcji, m.in. przez dostarczanie tamtejszej koksowni węgla z Polski. Argus Media informuje, że obecnie faktury na produkty węgierskiej huty wystawia Liberty Steel Central Europe Kft, węgierska spółka należąca do GFG Alliance, właściciela Liberty Steel. To właśnie GFG startuje w przetargu na Dunaferr.

Liberty Steel jest właścicielem Huty Częstochowa (obecnie Liberty Częstochowa).

Problemy Dunaferr powiększyły się po napaści Rosji na Ukrainę

Według Argus Media spółka Dunaferr została podzielona na dwie większe części - Dunarolling dla linii walcowania i Duna Furnace dla operacji związanych z produkcją wielkopiecową, a także kilka mniejszych jednostek. Według syndyka nie oznacza to jednak sprzedaży huty "na części" - najważniejsze jej elementy, czyli walcownie i stalownia będą sprzedawane w pakiecie.

Węgry mają od kilku lat problem z Dunaferr, której właścicielami są po części ukraińskie ISD i rosyjski bank. Po napaści Rosji na Ukrainę problemy z prowadzeniem działalności jeszcze się powiększyły. Ostatecznie w trzecim kwartale ubiegłego roku huta stanęła - przestały pracować wielkie piece. W grudniu tego samego roku podjęto decyzję o postawieniu spółki w stan likwidacji.

W tym samym czasie Liberty zaczęło wspomagać węgierski rząd w prowadzeniu huty w zasadzie chyba na technologicznym minimum, pozwalającym utrzymać instalacje w stanie nadającym się do produkcji. W lutym tego roku wznowił pracę jeden z wielkich pieców i walcownia zimna, a w marcu walcownia gorąca. Niedawno walcownie znowu stanęły. Na razie huta pracuje w bardzo okrojonym zakresie, ale 11 lipca mają z powrotem ruszyć jej walcownie.