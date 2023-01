Właściciel polskiej huty nie rezygnuje z przejęcia bankruta

Serwis Argus Media, powołując się na niesprecyzowane źródła, poinformował, że Liberty Steel miało podpisać trzymiesięczny kontrakt na zarządzanie postawionym w stan upadłości węgierskim Dunaferrem.

Przedstawiciele Liberty mieli na początku roku przyjechać na Węgry i rozmawiać z przedstawicielami tamtejszego rządu.

Liberty, które jest właścicielem m.in. Huty Częstochowa, chciało przejąć Dunaferr już kilka lat temu, ale musiało odstąpić od tego projektu po upadku zapewniającego firmie fundusze Greensill Capital.

Dunaferr w połowie grudnia został postawiony w stan likwidacji. Podobno jest kilka firm zainteresowanych przejęciem i ponownym uruchomieniem huty.

Argus Media zaznaczył, że Liberty odmówiło komentarza, a likwidator huty Dunaferr nie odpowiedział na pytanie o tą umowę.

W grudniu mający od lat problemy Dunaferr został postawiony w stan likwidacji. Według informacji prasowych kilka firm jest zainteresowanych ewentualnym przejęciem firmy (obok Liberty to także ukraiński Metinvest, luksemburskie Duferco i chińskie Hesteel, mające już w Serbii hutę Zelezara Smederevo).

Liberty chciało to zrobić już wcześniej. Założyciel firmy Sanjeev Gupta był w tym celu na Węgrzech i rozmawiał z tamtejszymi politykami. Potem jednak, wiosną 2021 roku, upadła firma Greensill Capital, główny podmiot finansujący działania Liberty i firma musiała ratować to co ma, zamiast prowadzić akwizycje.

Liberty w grudniu wysyłało do koksowni Dunaferr węgiel z Polski

Sprawa wróciła na stół rozmów w końcu ubiegłego roku, kiedy Dunaferr, który już jesienią wyłączył wielkie piece, został postawiony w stan likwidacji. Wówczas okazało się, że potrzeba szybkiego zapewnienia dostaw węgla dla koksowni spółki, która musi być utrzymywana w stanie wysokiej temperatury nawet wówczas, gdy nie produkuje koksu. Jeżeli wystygnie, trzeba ją będzie zbudować na nowo. W tej sytuacji z pomocą pospieszyło właśnie Liberty, przesyłając węgiel z Polski.

Według Argus Media na początku tego miesiąca przedstawiciele Liberty znowu mieli być na Węgrzech i rozmawiać o przejęciu huty z przedstawicielami tamtejszego rządu. Jednym z elementów przygotowań do przejęcia huty Dunaferr ma być założenie na Węgrzech oddziału firmy, o nazwie Liberty Central Europe.

Według doniesień serwisu Nepszava.hu sprzed kilku tygodni, Liberty miało jednak dać sygnał, że co prawda jest zainteresowane nabyciem i ponownym uruchomieniem nieczynnego zakładu, ale finansowo nie jest w stanie podołać temu zadaniu samodzielnie. To rezultat wspomnianego wyżej upadku Greensill Capital, który spowodował, że Liberty także ma problemy finansowe i wyzbywa się części swoich zakładów w Europie Zachodniej.

Nepszava cytowała jednak burmistrza Dunaujvaros Tamasa Pintera, który sugerował, że partnerem w tym przejęciu może być państwo węgierskie.

Zainteresowanie węgierską hutą wyraził także ukraiński Metinvest

Niedawno ujawniono, że w grudniu mocno akcentował swoje zainteresowanie przejęciem huty Dunaferr także ukraiński Metinvest, który wystosował list do węgierskiego rządu. Szef Metinvestu zapowiadał zainwestowanie 150 mln euro w przywrócenie produkcji i utrzymanie jej na poziomie co najmniej 60 proc. wykorzystania mocy. Zapowiada także przeprowadzenie inwestycji koniecznych do tego, by do 2030 roku zredukować emisje CO2 z huty o 55 proc., jak wymaga tego Unia Europejska.

Metinvest już w latach 2018 – 2019 przeprowadzał due diligence w Dunaferr. Teraz sytuacja jest o tyle odmienna, że ukraiński koncern utracił mające moce produkcyjne na poziomie w sumie 7 mln ton surówki huty Azowstal i iljicz w Mariupolu, więc potrzebuje nowych źródeł wsadu dla swoich walcowni. Piece Dunaferr mogłyby dać koncernowi 1,3 mln ton stali surowej rocznie.

Liberty od 2021 roku jest właścicielem polskiej Huty Częstochowa.