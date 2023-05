Włoska huta po remoncie rozpali trzeci wielki piec

W hucie Ilva w Tarencie uruchomiony zostanie wielki piec nr 2, który był w remoncie od lata ubiegłego roku. Dzięki temu firma chce w tym roku zwiększyć produkcję do 4 mln ton. Za rok uruchomienie kolejnego pieca ma dać dodatkowy 1 mln ton.

Jak poinformowała włoska "Gazetta del Mezzogiorno" pozostający w remoncie od lipca ubiegłego roku wielki piec nr 2 ma wkrótce znowu podjąć pracę, co spowoduje odwołanie z przymusowych urlopów części załogi huty.

Huta w Tarencie to część firmy Acciaierie d’Italia in Taranto (ADI), która ma także walcownie w Genui i Novi Ligure, a także zakład produkcji rur. Spółka w 62 proc. należy do ArcelorMittal, a resztę udziałów ma włoska rządowa agencja Invitalia.

W czasie remontu pieca nr 2 huta pracowała w oparciu o dwa piece – o numerach 1 i 4, których wydajność to 1,3 mln ton stali. W sumie w ubiegłym roku firma dostarczyła do nabywców 3 mln ton stali. Ponad trzy czwarte tego wolumenu pozostało we Włoszech. Łącznie produkcja stali w ubiegłym roku sięgnęła 3,47 mln ton.

Uruchomienie wielkiego pieca nr 2 ma pozwolić hucie wyprodukować w tym roku 4 mln ton stali. Według wcześniejszych doniesień ADI ma w tym roku uruchomić także wielki piec nr 5, który jest nieczynny już od lat. Dzięki temu w przyszłym roku jej produkcja ma wzrosnąć do 5 mln ton.

Pierwotny plan, przewidujący także budowę nowego pieca elektrycznego, zakładał, że w roku 2025 firma będzie już produkować 8 mln ton stali.