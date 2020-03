Włoski przemysł stalowy zamiera. Koronawirus rozdaje karty

Rozwój epidemii koronawirusa we Włoszech i mniejszy popyt na wyroby wymusza ograniczenia w produkcji hutniczej. ArcelorMittal, Salzgitter, Mannesmann, Arvedi zamykają kolejne wydziały. Włosi boją się wypadnięcia z łańcuchów dostaw i utraty rynków eksportowych. Drastyczne zakłócenia we Włoszech mogą odbić się na całym europejskim hutnictwie.

Włoskie stowarzyszenie producentów stali i metali Assofermet podkreśla, że kolejne zamknięcia zakładów nie są wyłącznie problemem Włoch, ale całej Europy, ponieważ silniej uderzają w ciągłość łańcuchów dostaw. Riccardo Benso, szef Assofermet ma jednak nadzieję, że skoro mamy do czynienia z jednoczesnym spowolnieniem na wielu rynkach, to także proces przywracania normalnej produkcji będzie równomierny.Część firm obawia się jednak, że raz przerwanego łańcucha dostaw nie da się tak łatwo odtworzyć, bo firmy, które wejdą na ich miejsce, nie będą chciały oddać rynku. Włoskie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego ANFIA wydało w poniedziałek komunikat, w którym nawołuje do utrzymania produkcji, chyba że decyzje o zamknięciu fabryk podejmą wszyscy zainteresowani, zwłaszcza Francja i Włochy. Do tych dwóch krajów trafia niemal jedna trzecia włoskiej produkcji dla motoryzacji (20 proc. do Niemiec i 11 proc. do Francji).