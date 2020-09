Wodór przyszłością hutnictwa. Jeśli branża w Europie przetrwa

Wiele wskazuje, że wodorowa rewolucja trafi prędzej czy później także do hutnictwa. Zanim jednak to się stanie, europejska branża stalowa musi się zmierzyć z wyzwaniami związanymi z emisjami dwutlenku węgla, niekontrolowanym napływem stali z Azji czy z sytuacją wynikłą z pandemii koronawirusa. Jak to zrobić, zastanawiali się uczestnicy panelu „Hutnictwo” podczas 12. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Na horyzoncie wodór

Problem w tym, że ograniczyć import zgodnie z prawami Światowej Organizacji Handlu wcale nie jest łatwo. Prezes Bernhard przyznaje jednak, że jednym z możliwych rozwiązań byłoby wprowadzenie tzw. carbon tax – czyli podatku od emisji powstałych w wyniku produkcji wyrobów.W praktyce importowane do Unii Europejskiej wyroby byłyby więc opodatkowane. Zagraniczni producenci musieliby więc wprowadzić mechanizmy zmniejszające emisję. Efektem tego byłoby podniesienie cen wyrobów. To zrównałoby szanse na skuteczne rywalizowanie z pozaeuropejskimi firmami stalowymi.Bez tego przemysł stalowy w Unii Europejskiej będzie miał bardzo trudno, aby sprostać zagranicznej konkurencji. A to oznacza likwidację miejsc pracy.- I nie chodzi o zatrudnienie bezpośrednio w hutach czy stalowniach, lecz także o tysiące innych miejsc pracy. Jedno miejsce pracy w hutnictwie generuje bowiem aż sześć innych w otoczeniu – tłumaczy prezes Dzienniak.- Musimy być konkurencyjni. Jednak jeżeli tylko na nas będą nakładane obostrzenia dotyczące redukcji emisji, to wówczas branża nie będzie mogła skutecznie walczyć na rynku z producentami stali z innych kontynentów – podkreśla prezes Frydrych.Przykładem to, że nawet firmy, które zainwestowały setki milionów złotych w czystą produkcję mają problemy, jest ArcelorMittal Poland. Firma wyłączyła w krakowskiej hucie wielki piec i czeka na lepsze czasy. – Jesteśmy w gotowości; ludzie są na postojowym lub gdzie indziej wykorzystywani. Jeśli pojawią się warunki, piec odpalimy – przyznaje Tomasz Ślęzak, dyrektor energii i ochrony środowiska, członek zarządu ArcelorMittal Poland.Na razie jednak firma czeka - i to pomimo wcześniejszych proekologicznych działań. Zdaniem Marka Serafina, prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego spółki Koksownia Częstochowa Nowa, widoczny jest postęp technologiczny w branży, zmierzający do ograniczeń emisji, ale pewne kwestie nie sposób jeszcze ominąć.- Bez koksu nadal nie da się żyć. Wielką nadzieję branża wiąże z wodorem i zastosowaniem tego paliwa. Jednak to dopiero melodia przyszłości, na razie pierwszeństwo będą miały tradycyjne technologie – podkreśla Serafin. Jak zaznacza, widoczne są dążenia do poszukiwania alternatywy wobec koksu - i branża koksownicza pilnie się temu przygląda.Wodór uważany jest za paliwo przyszłości. Problem w tym, że wciąż jest on dość kosztowny. Jednak postępuje komercjalizacja technologii produkcji i wykorzystania wodoru jako paliwa. Zaletą tego gazu jest to, że nie powoduje on praktycznie żadnych emisji.Na razie poszukiwania innych dróg trwają. Stopniowo są rozszerzane alternatywne technologie produkcji stali, do których należą redukcja bezpośrednia rud DRI (Direct Reduction Iron). Problem w tym, że choć są mniej emisyjne, to dużo kosztowniejsze i w Unii Europejskiej praktycznie niestosowane. W praktyce zatem zdani jesteśmy na obecne metody produkcji stali, warto więc, aby europejscy politycy wprowadzając Zielony Ład, pomyśleli także o wyrównaniu szans z zagraniczną konkurencją.