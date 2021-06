Wodór w hutnictwie to na razie mrzonki

Produkcja stali w wielkich piecach wciąż na świecie rośnie - głównie za sprawą wytwarzających coraz więcej stali Chin, w których tylko co dziesiąta tona powstaje ze złomu w piecach elektrycznych. Redukcja bezpośrednia wciąż pozostaje marginesem czy raczej przyszłością. Dość odległą, zwłaszcza że wodór w statystykach produkcji nie istnieje...

Dla reszty świata to ciekawostka

Wodór na dalekim horyzoncie

W tym procesie powstaje żelazo gąbczaste lub bezpośrednio redukowane (DRI), z którego trzeba zrobić stal - podobnie jak z uzyskiwanej w wielkich piecach surówki. Ta stal ma mniejszy ślad węglowy niż wielkopiecowa, ale jest znacznie droższa.Na razie w znaczący sposób tę technologię rozwijają w zasadzie dwa kraje – Iran, mający duże zapasy własnego gazu, i Indie, w których wykorzystuje się gazy wytworzone z węgla (Indie mają niewielkie pokłady węgla koksowego). W Indiach produkcja stali tą metodą wzrosła z 23,4 mln ton w roku 2012 do 33,6 mln ton w roku 2020. W Iranie natomiast mamy w zasadzie do czynienia ze skokiem: od 11,6 mln ton w roku 2012 do 30,2 mln ton w ubiegłym roku.Rosjanie w latach 2012-2020 zwiększyli produkcję tym sposobem z 5 mln ton do 8 mln ton. Między 5,3 mln ton a 6 mln ton wytwarzał w tych latach Meksyk.Amerykanie ruszyli z bezpośrednią redukcją w 2014 roku i doszli do 3,5 mln ton w zeszłym roku. Około 5 mln ton wytwarza Arabia Saudyjska. Egipt powiększył produkcję od 3,1 mln ton w 2012 do 4,8 mln ton w ubiegłym roku. Algieria rozpoczęła wytwarzanie wodorowa metodą w 2018 roku - obecnie to 2,2 mln ton.Czytaj także: Chiny rozpoczynają produkcję stali przy użyciu wodoru na skalę przemysłową W sumie na 106 mln ton żelaza DRI wyprodukowanego metodą bezpośredniej redukcji w ubiegłym roku 42,4 mln ton pochodziły z Bliskiego Wschodu. Jeżeli dodamy do tego jeszcze 33,6 mln ton z Indii, to na całą resztę świata pozostaje 30 mln ton... Przypomnijmy, że całość produkcji stali na świecie w ubiegłym roku wyniosła 1,878 mld ton.W roku 2015 na świecie wytworzono 75 mln ton żelaza DRI. Ponad granicę 100 mln ton ta metoda wyszła w 2018 roku, kiedy produkcja sięgnęła 104 mln ton. Rok później sięgnęła 107,6 mln ton, by nieco spaść w czasie pandemii.W Unii Europejskiej od dekady produkcja jest dość stała - wytwarza się ok. 0,6-0,7 mln ton, z czego 0,1 mln ton przypada na Szwecję, a reszta - na Niemcy.Produkcji stali z pomocą wodoru na razie nie ujmuje się w statystykach – jest jej zbyt mało, pracują zaledwie instalacje demonstracyjne lub pilotażowe o niewielkiej jeszcze skali.Na razie wygląda jednak na to, że w przyszłości redukcja bezpośrednia z wykorzystaniem wodoru będzie podstawą produkcji stali z rudy żelaza, przynajmniej w krajach starających się obniżać swój ślad węglowy.