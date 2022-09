Wojna o ten metal już trwa. Jego ceny biją rekordy

Ceny węglanu litu osiągnęły w Chinach poziom 495,5 tys. juanów za tonę. A to on napędza transformację energetyczną. Bez litu świat napędzany bateriami stanie w miejscu.

Ceny litu nadal biją rekordy. Pięć lat temu tona węglanu kosztowała pięciokrotnie mniej niż obecnie.

Podaż od dawna nie nadąża za popytem rosnącym mimo spowolnienia gospodarek. Ci, którym jest niezbędny w produkcji, mają się czym martwić.

Dla firm motoryzacyjnych koniecznością może być budowa własnych zakładów produkujących lit. Ale od tego złóż surowca nie przybędzie.

O tym, jak drogi jest lit, niech świadczy to, że od początku roku tona metalu na Shanghai Metals Markets zdrożała o 80 proc. Początkowo wydawało się, że po marcowym szczycie, kiedy to metal zaczął tanieć, rekord pół miliona juanów za tonę (około 72 tys. dol.) nie zostanie pobity już przez długi czas. Tymczasem pomimo spowolnienia gospodarczego w Chinach okazało się, że te oczekiwania rozminęły się z rzeczywistością.

Analitycy rekordowy poziom cen metalu tłumaczą rosnącym popytem na metal. Dane z Shanghai Metals Markets wskazały na 108-proc. wzrost importu węglanów w Chinach. Tyle że to tylko jeden z powodów. Sytuacja na rynku tego metalu jest dużo bardziej złożona, a perspektywy dla konsumentów metalu fatalne.

Ten metal jest jednym z najbardziej pożądanych, bo napędza świat

Z chemicznego punktu widzenia lit to metal alkaliczny. Jest wysoce reaktywny i palny – ale to dla pierwiastków z tej grupy normalne. Ze względu jednak na swoje właściwości w naturze nie występuje w stanie wolnym, co pomimo znacznych jego ilości oznacza ogromne rozproszenie. To zaś oznacza potrzebę dość kosztownej energetycznie ekstrakcji.

Boom na metal rozpoczął się wraz z rozwojem elektroniki użytkowej. Okazało się bowiem, że akumulatory litowe są bardzo wydajne i w porównaniu z innymi rozwiązaniami względnie tanie. Dodatkowym impulsem wpływającym na wzrost cen metalu jest jego zastosowanie w bateriach do samochodów elektrycznych.

Warto zaznaczyć, że pięć lat temu tona węglanu kosztowała pięciokrotnie mniej niż obecnie. Dwie dekady temu zaś ośmiokrotnie mniej.

Jednak to nie koniec problemów z metalem. Lit w opłacalnych do eksploatacji złożach znajduje się bowiem w stosunkowo niewielkiej liczbie krajów. Każdorazowe perturbacje w którymś z nich wywołują skokowy wzrost cen metalu. I właśnie teraz mamy do czynienia z taką sytuacją.

W Chinach niepewność; problemy z wydobyciem w Ameryce Południowej

Pierwszym czynnikiem, który spowodował obecny wzrost cen, jest kryzys energetyczny w Chinach. Ze względu na rekordowe fale upałów wielu producentów litu w Syczuanie musiało zawiesić działalność, co w krótkim okresie przyczyniło się do wzrostu kosztów litu. Należy też pamiętać, że wzrosły koszty samego procesu produkcji.

Drugim czynnikiem jest generalna i nasilająca się niepewność co do możliwości wzrostu wydobycia. Jeszcze dekadę temu świat potrzebował około 150 tys. ton litu. Teraz szacunki mówią, że roczne zapotrzebowanie to minimum 250-300 tys. ton.

Przez pewien czas wydawało się, że litu nie zabraknie, bo szerzej swój potencjał produkcyjny tego pierwiastka chciały otworzyć kraje Ameryki Południowej, głównie Chile, Boliwia i Argentyna. Państwa te znajdują się na szczycie tak zwanego „trójkąta litowego”, regionu zawierającego prawie 56 proc. światowych zasobów tego metalu, zgodnie z najnowszymi danymi United States Geological Survey.

Jednak obecnie La Paz, Buenos Aires i Santiago są pod coraz większą presją ekologów i lokalnych społeczności. Uruchomienie wielkoskalowych projektów produkcji litu z tzw. solnisk wcale nie jest już takie pewne.

Podchody producentów pojazdów elektrycznych, czyli jak zdobyć lit

Wszystko to powoduje, że litu brakuje. Wiele wskazuje na to, że będzie to stan chroniczny. Nic więc dziwnego, że niedobór metalu skłonił producentów samochodów z napędem elektrycznym do konkurowania o kontrakty na długoterminowe dostawy litu. A to także pompuje ceny metalu. A ponieważ baterie to istotny składnik kosztowy pojazdów napędzanych prądem, samochody elektryczne będą drożeć.

Oczywiście firmy samochodowe próbują zapewnić sobie stabilność dostaw. Być może wkrótce uczynią zresztą krok dalej. Tesla rozważa budowę własnego zakładu produkującego lit w Teksasie. Zdaniem analityków to może być ścieżka, którą obiorą także inni dostawcy. Problem w tym, że łatwiejsze może być wybudowanie samej rafinerii litu niż dostęp do godnego uwagi złoża.

