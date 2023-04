Wojna uderzyła w wyniki finansowe Stalprofilu

W ubiegłym roku grupa Stalprofil zwiększyła wartość sprzedaży o jedną trzecią, ale wzrost kosztów był wyraźnie wyższy. Grupa zanotowała więc spadek zysków. Mimo to osiągnięty wynik netto jest drugim najwyższym w jej historii.

W ubiegłym grupa Stalprofil uzyskała łącznie prawie 2,216 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 34,4 proc. więcej niż w roku poprzedzającym.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań i amortyzacji), który wyniósł 125,52 mln zł, spadł o 23 proc.

Wynik netto wyniósł prawie 87,7 mln zł, co oznacza spadek o 28,9 proc. rok do roku.

W liście do akcjonariuszy Henryk Orczykowski, prezes Stalprofilu napisał, że ubiegły rok był wyjątkowo zmiennym i trudnym okresem dla gospodarki, także dla branży stalowej, która jest wiodącą w działalności grupy. „Zdecydowały o tym przede wszystkim gospodarcze skutki wojny w Ukrainie oraz postępujące spowolnienie gospodarcze i spadek liczby inwestycji w Polsce i na świecie” – napisał Henryk Orczykowski.

Charakteryzując zmiany, wywołane na rynku przez wybuch wojny w Ukrainie, Henryk Orczykowski podkreślił „niepewność związaną z niedoborami na rynku stali i niespotykany wzrost cen wyrobów hutniczych”, co znalazło to odzwierciedlenie „w nadzwyczajnych wartościach marż, uzyskiwanych przez dystrybutorów stali na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 r”.

Rok gwałtownego wzrostu kosztów i spadku popytu

W drugiej połowie roku nastąpiła korekta, po której ceny stali wróciły do poziomów notowanych przed wybuchem wojny. Ostatecznie w końcu grudnia 2022 r. ceny większości wyrobów hutniczych były niższe niż rok wcześniej, notując jednocześnie spadek o około 50 proc. w porównaniu ze szczytem cenowym, który miał miejsce na rynku stali w marcu 2022 roku.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na działalność firmy był spadek popytu wywołany przez skutki wojny, a także poważny wzrost cen energii i jej nośników, zacznie podnoszący koszty produkcji. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów wzrosły o 42 proc. W ubiegłym roku dał się zauważyć także regres w inwestycjach infrastrukturalnych.

Mimo to Stalprofil ocenia wyniki sprzedaży jako dobre (segment stalowy zwiększył sprzedaż o 33,7 proc., do 1,236 mld zł), zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Wartość sprzedaży zagranicznej wyniosła ponad 225,7 mln zł, co stanowi 31,8 proc. wzrost r/r. Głównymi odbiorcami zagranicznymi były podmioty z Czech, Niemiec, Słowacji, Litwy, Estonii, Rumunii i Węgier.

Branża infrastruktury sieci przesyłowych gazu odczuła spadek zamówień na nowe gazociągi, a także presję wysokiej konkurencji i „przetargów rozstrzyganych często po cenach poniżej kosztorysu inwestorskiego”. Przychody grupy na rynku gazowym osiągnęły 979,8 mln zł (wzrost o 35 proc.), co stanowi 44,2 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem.

Grupa uzyskała wyższe przychody, ale niższe zyski

W 2022 r. grupa Stalprofil uzyskała łącznie prawie 2,216 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 34,4 proc. więcej niż w roku poprzedzającym.

Wynik brutto wyniósł 217,978 mln zł. Stanowi to spadek o 9 proc. rok do roku. Wpływ na to miał spadek rentowności sprzedaży wyrobów hutniczych oraz zmniejszenie marży uzyskanej w segmencie budowy gazociągów.

Niemal o jedną czwartą (23 proc.) spadł wynik EBITDA, który wyniósł 125,52 mln zł.

Wynik netto wyniósł prawie 87,7 mln zł i jak zaznacza Henryk Orczykowski „mimo iż oznacza spadek o 28,9 proc. rok do roku, jest drugim najwyższym rezultatem w historii Grupy”.

Coraz większe znaczenie zyskują konstrukcje maszynowe

W sprawozdaniu rocznym Stalprofil zwrócił uwagę na wzrost udziału w portfelu zamówień konstrukcji maszynowych, które mają wyższą rentowność niż konstrukcje budowlane.

Jedna ze spółek grupy, KOLB zmienia strukturę sprzedaży, zwiększając w miejsce konstrukcji budowlanych produkcję innowacyjnych konstrukcji maszynowych, w szczególności produkcję elementów konstrukcji magazynów wysokiego składowania. „Dynamiczny rozwój sektora magazynowego stał się głównym motorem napędowym dla rozwoju tej spółki zależnej” – napisał Henryk Orczykowski.