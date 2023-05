Wyniki Cognora pod presją

Pierwszy kwartał był znacznie groszy dla polskiego hutniczego holdingu Cognor z powodu słabego popytu ze strony budownictwa i modernizacji największej walcowni grupy. Firmie udało się jednak wypracować solidny wynik finansowy.

Cognor Holding, zajmujący się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali, podał, że w I kwartale 2023 roku przychody grupy wyniosły 887,4 mln zł, co oznacza spadek o 74,6 mln zł (7,8 proc.) w porównaniu z I kwartałem 2022 r., gdy firma wypracowała około 962 mln zł przychodów.

Zysk operacyjny i zysk EBITDA mniejsze niż przed rokiem

Mniejsze przychody to efekt niższej sprzedaży ilościowej złomów stali, kęsów i produktów finalnych, co - jak podała firma - częściowo zamortyzowały przychody ze sprzedaży energii.

- Wpływ cen był w sumie pozytywny dla przychodów. Wzrost cen wyrobów finalnych o 474 złotych do tony i 10,3 proc. zniwelował spadki cen złomów stali o 376 złotych do tony i 18,1 proc. oraz kęsów o 424 złotych do tony i 10,2 proc. – stwierdziła spółka.

Cognor Holding podał, że w I kwartale 2023 zysk operacyjny (EBIT) w porównaniu do I kwartału 2022 spadł o 92,7 mln zł, do około 88,6 mln zł, a zysk EBITDA spadł o 91,6 mln zł do 100, 8 mln zł.

- Podsumowując, zakończony kwartał był znacznie groszy dla naszej działalności w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2022 z powodu słabego popytu ze strony budownictwa oraz za przyczyną trwających prac modernizacyjnych w naszej największej walcowni w Krakowie - czytamy komentarzu zarządu Cognor Holding.

Bardzo wysoki zysk netto w wyniku przyłączenia aktywów JAP Industries

- Tym niemniej oceniamy osiągniętą EBITDĘ w kwocie 100,8 mln zł jako dość solidną, po części dzięki dwóm wpływom o charakterze niepowtarzalnym. Co więcej, osiągnęliśmy bardzo wysoki zysk netto w kwocie 172,3 mln zł, głównie w wyniku przyłączenia aktywów firmy JAP nabytej na początku 2023 roku- dodał zarząd.

Cognor Holding podał też skorygowane zysk EBITDA i zysk netto, eliminujące pozycje nie wynikające z powtarzalnych transakcji.

Zgodnie z taką analizą skorygowana EBITDA za I kwartał 2023 roku wyniosła 60,6 mln zł (bez korekty 100,8 mln zł) a skorygowany zysk netto 32,5 mln zł (bez korekty 172,3 mln zł).

Wartości te okazały się niższe niż ubiegłoroczne, kiedy w I kwartale 2022 skorygowana EBITDA wyniosła 194 mln zł ( bez korekty 192,4 mln zł), a skorygowany zysk netto sięgnął 141,1 mln zł (bez korekty 156,8 mln zł ).