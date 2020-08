Wyniki operacyjne KGHM - znaczny wzrost produkcji w Sierra Gorda

W pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku produkcja miedzi w grupie kapitałowej kształtowała się nieznacznie poniżej planu i poniżej ubiegłorocznego poziomu, natomiast plan sprzedaży tego metalu został zrealizowany z niewielką nadwyżką - poinformował KGHM, prezentując dane operacyjne i sprzedażowe za lipiec.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,0 mln funtów i była wyższa o 0,1 mln funtów (11 proc.) w odniesieniu do lipca 2019 roku. Wzrost sprzedaży dotyczył kopalni Sierra Gorda. W skali siedmiu miesięcy sprzedaż molibdenu była jednak niższa - 6 mln funtów, wobec 7,2 mln funtów rok wcześniej.Zwracają uwagę coraz lepsze wyniki sztandarowej inwestycji koncernu - Sierra Gorda. W minionym miesiącu produkcja miedzi płatnej wyniosła 6,4 tys. ton i była wyższa o 1,8 tys. ton (wzrost o 39 proc.) w porównaniu do lipca 2019 roku. Imponujący wzrost produkcji widać także w skali siedmiu miesięcy - z 33,9 tys. t. po lipcu 2019 roku do 45,7 tys. ton obecnie.Wzrost produkcji miedzi płatnej zarówno w okresie od stycznia do lipca 2020 roku jak i w miesiącu lipcu determinowany był wyższym wolumenem przerobionej rudy oraz wyższą zawartością miedzi w eksploatowanej rudzie w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019 - tłumaczy koncern w raporcie.Produkcja molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była wyższa o 0,3 mln funtów (60 proc.) w porównaniu do lipca 2019 roku. Wzrost produkcji molibdenu w lipcu 2020 roku w stosunku do lipca 2019 roku wynika z wyższej zawartości metalu oraz wyższego wolumenu przerobionej rudy. W okresie od stycznia do lipca 2020 roku nastąpił spadek produkcji molibdenu, który był wynikiem mniejszej zawartości molibdenu w rudzie w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Wpływ przedmiotowego czynnika na wyniki produkcyjne w tym okresie był częściowo kompensowany większym wolumenem przerobionej rudy.W okresie styczeń-lipiec 2020 r. w chilijskiej kopalni wzrosła również znacząco produkcja srebra i metali szlachetnych. W przypadku srebra produkcja wyniosła 14,7 t wobec 8,3 t. rok wcześniej, wzrost produkcji metali szlachetnych był nieco mniejszy - z 17,2 tys. uncji po siedmiu miesiącach 2019 r do 18, 7 tys. uncji obecnie.- Pandemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na wyniki produkcyjne Grupy - w pierwszych 7 miesiącach 2020 roku nie zanotowano ograniczeń produkcji bezpośrednio związanych z epidemią. W spółkach Grupy KGHM kontynuowane są działania prewencyjne, mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia wirusa wśród pracowników własnych oraz podwykonawców - podkreśla koncern w komunikacie.