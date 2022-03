Wzrost kosztów i ograniczenia w produkcji. Problem z surowcami dla stali

Ograniczone zostały dostawy surowców do produkcji stali z Ukrainy, a następnie z Białorusi i Rosji całkowicie zamknięte z powodu nałożenia sankcji. Dla polskiego rynku te trzy kierunki to ok. 25 proc. wielkości importu. W efekcie tego wielu producentów stali zdecydowało się na wprowadzenie ograniczeń w produkcji, a w niektórych przypadkach do całkowitego zatrzymania produkcji - informuje Artur Popko, prezes Budimexu.

Ceny niektórych wyrobów hutniczych podrożały o kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100 proc., w porównaniu z cenami z przed wybuchu wojny na Ukrainie.

Blisko połowa kęsisk płaskich trafiających do Unii Europejskiej pochodziła z Ukrainy. Brak tych dostaw wpłynął na ograniczenie produkcji walcowni nie tylko w Polsce, ale także we Włoszech, Francji i Belgii.

Huty i dystrybutorzy w pierwszej kolejności koncentrują się na wywiązaniu z kontraktów długoterminowych, co ograniczyło w ostatnich tygodniach dostępność stali dla zakupów spotowych.

Zatrzymane 25 proc. importu

Kłopoty były już przed wojną

Nie tylko Polska ma trudności