Wzrost przychodów, ale spadek zysku Bowimu

Ze wstępnych, szacunkowych danych wynika, że jednostkowe przychody netto ze sprzedaży Bowimu za pierwsze półrocze 2022 r. wyniosły 1,37 mld zł, co stanowi wzrost o 350,6 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Spadł jednak jednostkowy zysk netto, o 10,9 mln zł do poziomu 93 mln zł.

Bowim poinformował o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych za pierwsze półrocze 2022 r.

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym okresie wyniosły 1,37 mld zł, co stanowi wzrost o 350,6 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Jednostkowy zysk operacyjny Bowimu w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniósł 148,9 mln zł, co stanowi wzrost o 7,6 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Jednostkowy zysk netto Bowim za pierwsze półrocze 2022 r. wyniósł 93 mln zł, co stanowi spadek o 10,9 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

- Wzrost przychodów i wyniku operacyjnego jest efektem wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, w tym skokowych zmian podaży, popytu i niespotykanej dotąd zmienności cen wyrobów hutniczych w pierwszym półroczu 2022 roku - wyjaśnił Bowim.

Ustalając szacunkowy wynik za pierwsze półrocze 2022 roku, Bowim uwzględnił aktualny trend cenowy sprzedawanych wyrobów i dokonał odpisu aktualizującego wartość posiadanych zapasów do poziomu odpowiadającego obecnej ich wartość .

Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego grupy Bowim, spółka nie dysponuje jeszcze wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za pierwsze półrocze 2022 r.

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2022 r. ma zostać opublikowany 29 września 2022 r.

Bowim jest jednym z największych dystrybutorów stali na polskim rynku.

