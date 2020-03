Z powodu koronawirusa Alumetal... pracuje na pełnych obrotach

Dodatkowe zamówienia odbiorców i praca na 100 proc. mocy produkcyjnych to dzisiejsze realia pracy Alumetalu. Firma przewiduje zmniejszenie produkcji, a nawet możliwość czasowego zamknięcia zakładów, ale optymizmem napawają już m.in. plany przywracania produkcji w zakładach części odbiorców.

Na razie Alumetal pracuje pełną parą, oczywiście stosując wprowadzone już w drugiej połowie lutego bardziej restrykcyjne procedury związane z utrzymaniem higieny i nierozprzestrzenianiem wirusa. - Mamy surowce złomowe, które wciąż dojeżdżają, w tym tygodniu lepiej niż w poprzednim. Wysyłamy także stopy aluminiowe do naszych klientów, choć poziom dostaw spowalnia i spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu jeszcze bardziej zwolni. My zamierzamy produkować przez najbliższe tygodnie. W tym na 100 proc. wykorzystania mocy i w przyszłym pewnie też. W kolejnych tygodniach może mniej, ale będziemy produkowali tak długo, jak się da, by zwiększyć stany magazynowe – zapewnia Grzegorz Stulgis. Część odbiorców stara się kontraktować wyżej, żeby zapewnić sobie odpowiedni poziom dostaw na kwiecień i maj. Większość firm, które zawiesiły produkcję jako przyczynę podawała m.in. problemy z zapewnieniem ciągłości dostaw. Dodatkowe kontraktacje mogą być sposobem zapewnienia sobie większego buforu bezpieczeństwa na wypadek przedłużania się wywołanych przez pandemię problemów transportowych.- Drugi kwartał jest zakontraktowany na bardzo wysokim poziomie. Sprzedaż potwierdzona z odbiorcami. Obecnie żaden z naszych klientów nie informuje o trwałym zawieszeniu produkcji. Mówi się o przerwach 1 – 2 tygodni. Co ważne, obecnie nie widzimy także zmiany postawy, żadnych nerwowych ruchów ze strony firm ubezpieczeniowych – podkreśla Agnieszka Drzyżdżyk.