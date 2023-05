Zachód chce się w końcu odciąć od Chin

Laptop, samolot czy smartfon nie powstaną bez metali ziem rzadkich, a nad większością zasobów kontrolę sprawują Chiny. Świat Zachodu szuka alternatywy, by wyrwać się z uzależnienia.

Obecnie Unia Europejska sprowadza 98, a Stany Zjednoczone 80 proc. metali ziem rzadkich z Chin.

Kanadyjski producent magnesów trwałych - Neo Performance Materials - przygotowuje się do pierwszego programu poszukiwawczego metali ziem rzadkich w swoim projekcie Sarfartoq na Grenlandii.

Na mocy umowy o koordynacji działań w zakresie metali ziem rzadkich, podpisanej pomiędzy USA a Australią, firmy australijskie będą mogły korzystać z amerykańskiej ustawy o redukcji inflacji na równych zasadach z przedsiębiorstwami rodzimymi.

Pandemia COVID-19, przerwane łańcuchy logistyczne, wojna na Ukrainie, presja handlowa gospodarek azjatyckich, w tym "wojny handlowe" z Chinami - wszystkie te czynniki sprawiają, że państwa Zachodu, a przede wszystkim Stany Zjednoczone i Unia Europejska, starają się zdywersyfikować grono swoich partnerów handlowych oraz kierunki i źródła dostaw. Chodzi o to, by uniezależnić się od importu z Państwa Środka, które zmonopolizowało pewne ważne dziedziny.

Kluczowe dla Zachodu jest przede wszystkim znalezienie alternatywnych wobec Państwa Środka krajów, z których można importować tzw. metale ziem rzadkich. Przypomnijmy: to nazwa zwyczajowa rodziny 17 pierwiastków chemicznych, w skład której wchodzą dwa skandowce (skand i itr) oraz wszystkie lantanowce (lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet).

Zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich zwiększyło się wraz z postępem technologicznym. Współczesne urządzenia: smartfony, obiektywy do aparatów cyfrowych, twarde dyski komputerowe, baterie, lasery, pojazdy elektryczne i hybrydowe (akumulator zawiera nawet 10 do 15 kg lantanu) oraz wyświetlacze ciekłokrystaliczne (monitory i telewizory), światłowody, lampy fluorescencyjne, diody elektroluminescencyjne (LED) - wszystkie te produkty nie mogą powstać bez wykorzystania metali ziem rzadkich.

Według analizy przeprowadzonej przez US Geological Survey, około 44 milionów ton tlenków metali ziem rzadkich znajduje się w Chinach. Drugie co do wielkości złoże znajduje się w Wietnamie. Według szacunków geologów jest tylko o połowę mniejsze niż w Chinach. Z kolei rosyjska i brazylijska ziemia kryją ponad 20 milionów ton tych arcyważnych dla współczesnej gospodarki surowców.

Chiny zdominowały globalny rynek metali ziem rzadkich. A stało się to na życzenie Zachodu

Model gospodarki światowej stworzony w globalizującym się świecie w latach 90. prowadził do przenoszenia produkcji z Zachodu do państw, gdzie była tania siła robocza, w tym przede wszystkim do Chin.

W przypadku metali ziem rzadkich dodatkowym argumentem do przenoszenia produkcji były względy środowiskowe. Przy produkcji i obróbce metali wydobywają się toksyczny fluor i kwasy, ponadto dochodzi również do zanieczyszczeń wody. W konsekwencji nadal 98 proc. metali ziem rzadkich jest importowanych z Chin na rynek Unii Europejskiej oraz 80 proc. na rynek Stanów Zjednoczonych.

Jedynym państwem rozwiniętym, które ograniczyło import tych surowców z Chin, jest Japonia, gdzie w latach 2008-2018 spadł on z poziomu 90 do 58 proc. w

Popyt będzie rósł skokowo. Zachód chce pilnie dywersyfikować źródła metali ziem rzadkich

W państwach Unii Europejskiej nie wydobywano dotychczas metali ziem rzadkich. Jednakże ta sytuacja może się zmienić. Według oceny Komisji Europejskiej popyt na pierwiastki ziem rzadkich, potrzebne m.in. do samochodów elektrycznych i turbin wiatrowych, ma wzrosnąć ponad pięciokrotnie do 2030 r.

Transformacja energetyczna związana m.in. z przechodzeniem na silniki elektryczne czy turbiny wiatrowe będzie wymagała wykorzystania znacznych ilości metali ziem rzadkich, które biorąc pod uwagę wzrost ich znaczenia, będą musiały prawdopodobnie być pozyskiwane również lokalnie lub w ramach krótkich łańcuchów dostaw (najbliższe sąsiedztwo Wspólnoty).

W przeciwnym razie Europa może cierpieć na niedobory tych surowców w wyniku np. wojny handlowej z Chinami lub jeszcze bardziej uzależnić się gospodarczo od Pekinu, jeśli np. Chiny zamiast sprzedaży surowców postanowią dostarczać do państw UE już gotowe wiatraki bądź samochody elektryczne "made in China".

Na początku 2023 roku państwa europejskie zaczęły z nadzieją spoglądać na nowo odkryte złoża ziem rzadkich w szwedzkiej Kirunie. Szacuje się, że jest to największe złoże w Europie, w którym znajduje się milion ton tlenków metali ziem rzadkich. W długiej perspektywie jest to dobra wiadomość dla Starego Kontynentu. Jednakże biorąc pod uwagę kwestie środowiskowe oraz potrzebne koncesje i pozwolenia z Komisji Europejskiej, do budowy kopalni metali ziem rzadkich w Skandynawii może upłynąć nawet od 10 do 15 lat.

Innym obszarem pozyskiwania metali ziem rzadkich może być Grenlandia, która pozostając pod zwierzchnictwem Danii, cieszy się dużą autonomią, a jej terytorium jest wyłączone spod prawa Unii Europejskiej.

Kanadyjski producent magnesów trwałych Neo Performance Materials przygotowuje się do pierwszego programu poszukiwawczego w swoim projekcie metali ziem rzadkich Sarfartoq na Grenlandii. Firma zapowiedziała, że będzie wysyłać rudy do swojego zakładu w Estonii. Firma o kapitalizacji rynkowej 368 mln dol. wykorzystuje metale ziem rzadkich do produkcji proszków magnetycznych, magnesów, specjalistycznych chemikaliów i metali dla klientów przemysłowych w zakładach produkcyjnych w kilku krajach.

USA i Australia połączą siły, by skuteczniej uniezależnić się od Chin

Amerykanie wznowili produkcję metali ziem rzadkich w kopalni zlokalizowanej w Mountain Pass w Kalifornii w 2017 roku. To konsekwencja uznania zaopatrzenia w metale ziem rzadkich za krytyczne dla bezpieczeństwa USA. Do wyprodukowania samolotu wielozadaniowego F-35 potrzeba ok. 427 kg pierwiastków ziem rzadkich. Waszyngton oprócz odtworzenia produkcji krajowej buduje również alianse ze swoimi partnerami.

Jednym z państw, z którymi Stany Zjednoczone współpracują w pozyskiwaniu metali ziem rzadkich, jest Australia, która dostarcza około połowy światowej produkcji litu, a także innych minerałów wykorzystywanych w akumulatorach do samochodów elektrycznych i w obronności.

Stany Zjednoczone i Australia podpisały umowę o koordynacji działań w zakresie produkcji metali ziem rzadkich. Australijscy dostawcy tych minerałów i energii odnawialnej będą teraz traktowani jako dostawcy krajowi na mocy amerykańskiej ustawy o produkcji obronnej.

Dzięki tej umowie australijskie firmy będą wspierane przez regulacje takie jak przełomowa amerykańska ustawa o redukcji inflacji (IRA). Jeśli rafinerie litu powstaną na czas, Australia może mieć 10-procentowy udział rynku już w 2024 roku. W 2027 roku może zaspokajać nawet 20 proc. globalnego zapotrzebowania na ten surowiec - poinformował rząd australijski w raporcie opublikowanym w październiku 2022 roku.