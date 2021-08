Zakłady Liberty, w tym Huta Częstochowa biją produkcyjne rekordy

Konsorcjum GFG Allinace poinformowało, że proces restrukturyzacji Liberty Steel przebiega pomyślnie, czemu sprzyja dobra koniunktura. Część zakładów bije rekordy produkcji w ostatnim dziesięcioleciu. Huta Częstochowa także.

Francuskie zakłady koncernu już u nowego właściciela

Huta Częstochowa produkuje coraz więcej

Dwa inne francuskie zakłady – huta Ascoval i zakład produkcji szyn w Hayange zostały sprzedane niemieckiej firmie Stahl-Holding-Saar. Saarstahl poinformowała, że Ascoval jest dla niej ważne m.in. za względu na pracujący tam piec elektryczny, który w przyszłości może być jednym z elementów wykorzystującej wodór technologii bezemisyjnej produkcji stali. Hayange natomiast ma mieć dobre perspektywy ze względu na przemiany w europejskim transporcie, mocniej akcentujące przewozy szynowe, zarówno towarowe, jak i pasażerskie.Według komunikatu Liberty na dobrej drodze są także rozmowy dotyczące restrukturyzacji zakładów w Australii, gdzie wprowadzono program poprawy obejmujący 85 różnych inicjatyw.- Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, ale wierzymy, że dzięki programowi restrukturyzacji osiągamy znaczny postęp w rozmowach z wierzycielami. Zmierzamy w kierunku rentownej, zrestrukturyzowanej i skoncentrowanej działalności, która jest w stanie zapewnić naszą wizję niskoemisyjnej stali Greensteel i wysokie zyski – powiedział Sanjeev Gupta, prezes GFG Alliance.W komunikacie spółki nie ma ani słowa o Hucie Częstochowa, w której także widać wpływ wysokiego poziomu popytu na stal. Według cytowanego przez Głos Hutnika komunikatu firmy, produkcja stalowni w lipcu wyniosła 57 009 ton slabów, a Walcowni Blach Grubych 40 662 ton blach.Według kierownictwa Liberty Częstochowa to wyniki najwyższe nie tylko od przejęcia zakładu w styczniu tego roku, ale od ostatnich 10 lat. Krishnamoorthy Venkatasubramanian, pełnomocnik Liberty Częstochowa zapowiedział w komunikacie, że celem firmy jest przyspieszenie wysyłek i podniesienie produkcji do 1 mln ton stali rocznie.Czytaj także: Hutniczy związkowcy żądają interwencji wicepremiera Jacka Sasina Taki wzrost oznaczałby podniesienie miesięcznej produkcji do ponad 80 tys. Na razie huta ostrożnie podnosi wykorzystanie mocy produkcyjnych, bo w ostatniej dekadzie nie prowadzono odpowiedniej polityki inwestycyjnej – ISD nie miało na to środków, a Sunningwell nie chciał inwestować tak dużo, jak by trzeba, dopóki był dzierżawcą, a nie właścicielem huty. Liberty w najbliższym czasie ma powołać komisję, która zbada stan infrastruktury i określi najważniejsze i najpilniejsze kierunki inwestowania.Na razie poprawiającą się sytuację huty można „wyczytać” także z ogłoszeń dotyczących poszukiwanych pracowników. Obecnie huta chce zatrudnić ponad 150 osób, m.in. w stalowni, Walcowni Blach Grubych i na Wydziale Transportu.