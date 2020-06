Zamet zakończył rok stratą przez odpisy

Grupa Zamet zakończyła ubiegły rok prawie 6-mln stratą netto na poziomie skonsolidowanym. Wszystko przed odpisy na Mostostal Chojnice.

Zamet zapowiada jednak, że tegoroczne wyniki finansowe mogą być gorsze. - Zarząd na bieżąco monitoruje i analizuje wpływ pandemii na działalność grupy oraz jej wyniki, przy czym faktyczny

wpływ skutków pandemii COVID-19 na działalność grupy i jej przyszłe wyniki jest niemożliwy do precyzyjnego oszacowania (...). Nie ma jednak wątpliwości co do faktu, że wskutek pandemii, wystąpi pogorszenie skonsolidowanych wyników Grupy Zamet za rok 2020 w stosunku do roku 2019 - czytamy w raporcie.