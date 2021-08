Zamieszanie w Węglokoksie. Co zostanie ze znanej firmy?

Związki hutniczych spółek grupy Węglokoks chcą spotkania z ministrem Arturem Soboniem. Hutnicy narzekają na brak planów dla hutnictwa w grupie Węglokoksu, która jest w trakcie opracowywania nowej strategii. Zniknie z niej górnictwo, ale podobno hutnictwo także. Węglokoks zaprzecza.

Hutnicy liczą na Nowy Ład

Według związkowców po wygaszeniu górnictwa i pozbyciu się hutnictwa Węglokoks zamierza szukać przyszłości na rynku gospodarki odpadami i w sektorze OZE.Mariusz Latka stwierdził, że nie rozumie, dlaczego Węglokoks miałby się pozbywać spółek hutniczych, skoro chce wejść w OZE. We wcześniejszych planach było umieszczenie produkcji elementów do wież wiatrowych w spółce Huta Pokój Konstrukcje. Blach do tej produkcji miała dostarczać Walcownia Blach Batory. Zapowiedzi nie zrealizowano i zdaniem Mariusza Latki ten rynek przejęła Huta Częstochowa.W lipcu tego roku szefowie 7 organizacji związkowych z Huty Łabędy, Huty Pokój i Walcowni Blach Batory wysłali do wicepremiera Jacka Sasina list z 4 żądaniami, których realizacja miała pomóc hutniczej nodze Węglokoksu. Pierwszym było powołanie w grupie kapitałowej Węglokoks „prezesa korporacyjnego do spraw hutnictwa”. Związkowcy chcą także zwiększenia nadzoru nad inwestycjami prorozwojowymi oraz stworzenia dla trzech wspomnianych spółek, będących „ostatnimi aktywami hutniczymi Ministerstwa Aktywów Państwowych” projektu rozwojowego w ramach inwestycji wynikających z krajowego planu odbudowy, a teraz Nowego Ładu. Obecnie na te tematy związkowcy chcą rozmawiać z Arturem Soboniem.